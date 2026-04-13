El América recibe al Nashville, confiado en eliminarlo en la Copa de campeones de Concacaf

México, 13 abr (EFE).- El América del fútbol mexicano recibirá este martes al Nashville de la MLS, confiado en ganar para eliminarlo en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas son dirigidas por el brasileño André Jardine, quien tiene como asignatura pendiente ganar el certamen de la Concacaf, trofeo que le falta a su estratega nacido en Porto Alegre desde que llegó al equipo de la capital mexicana en el Apertura 2023.

El América comparte con el Cruz Azul el honor de ser los más ganadores de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, pero las Águilas no levantan el trofeo desde hace una década.

Los dirigidos por Jardine son favoritos por su jerarquía en la zona y porque recibirán el duelo de vuelta de cuartos de final en el Estadio Azteca, después del empate sin goles que rescataron en el duelo de ida de la semana pasada.

El América no pasa por buen momento. En la liga local marcha en séptimo lugar, apenas dentro de los ocho primeros que clasifican a la fase final.

Su principal fortaleza es su línea defensiva, liderada por el uruguayo Sebastián Cáceres. Del medio campo hacia arriba, al equipo le cuesta crear opciones de gol y tienen en el estadounidense Alejandro Zendejas y el uruguayo Brian Rodríguez a sus hombres más peligrosos al frente.

De su lado, Nashville, un equipo joven que participa en la Major League Soccer desde 2020, viene de eliminar en los octavos de final de la Copa de Campeones al Inter Miami de Messi; intentará dar su segunda sorpresa de la competencia.

La principal fortaleza del equipo que entrena Benjamin Callaghan es su bloque defensivo que lidera Jack Maher. En la media cancha el cerebro es el alemán Hany Mukhtar y arriba dependen de la habilidad del argentino Cristian Espinoza y de la contundencia del inglés Sam Surridge, máximo anotador de la MLS en el actual torneo.

- Alineaciones probables:

América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Patricio Salas. Entrenador: André Jardine.

Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Warren Madrigal, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza; Sam Surridge. Entrenador: Benjamin Callaghan.

Árbitro: por confirmar.

Hora: 21.30 (03.30 GMT).

Estadio: Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. EFE