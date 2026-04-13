El 39º Salón Gourmets arranca con más de 2.000 expositores y 55.000 productos

Madrid 13 abr (EFE).- La feria de alimentación y bebidas Salón Gourmets, que celebra su 39ª edición, arranca este lunes con más de 2.000 expositores de 55.000 productos españoles de calidad y más de mil actividades como catas, concursos, charlas y presentaciones.

Desde hoy hasta el jueves, cinco pabellones de Ifema albergarán más de 2.000 expositores de que presentarán sus mejores productos, unos 2.200 de ellos nuevos.

Las cifras de negocio que calculan los organizadores para los cuatro días de feria son apabullantes: se esperan más 18.000 visitantes profesionales, que celebrarán casi 6.500 reuniones, en los que se cerrarán acuerdos por valor de unos 313 millones de euros.

Como detalló el presidente de Grupo Gourmets, Francisco López-Bago, en la presentación del evento, el Salón Gourmets contará este año con la Xunta de Galicia como Comunidad Invitada y Noruega como País de Honor.

Además, como novedades de esta edición, se celebrará una 'Parrilla Challenge', un 'Burger Academy', un 'Carbonara Challenge' o un premio a la 'Mejor Menestra Navarra'.

Dentro de las novedades también llegan cambios en algunos de sus conocidos concursos como el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026, que reúne más de 900 muestras presentadas a concurso; el Mejor Montado Ibérico, el Campeonato de Gazpachuelos y el 5º Campeonato de España de Pizzas Gourmet.

Una vez más, el stand más grande de la feria será el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con 1.000 metros cuadrados donde ofrecerá encuentros, catas, ‘show-cooking’ y conferencias para “generar experiencias, degustar y aprender”, subrayó el director general de Alimentación del MAPA, José Miguel Herrero.

Además, Alimentos de España volverá a organizar los tradicionales Túnel del Vino, Túnel del Queso y Túnel del Aceite de Oliva, unas grandes cata de los productos estrella de España en la que pueden participar profesionales y visitantes.

Una de las más importantes apuestas de Salón Gourmets es la internacionalización del sector agroalimentario, para lo que el Ministerio y el ICEX han invitado a más de 250 compradores internacionales de los cinco continentes.

El objetivo es que conozcan de primera mano a los productores en reuniones organizadas ex profeso y en viajes organizados a los centros de producción de distintas comunidades autónomas.

Al término de la feria, muchos de los compradores invitados viajarán a los centros de producción de las comunidades autónomas en recorridos organizados por el ICEX. EFE