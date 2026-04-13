Doc Rivers deja el banquillo de los Bucks

Washington, 12 abr (EFE).- Los Milwaukee Bucks están en busca de un nuevo entrenador después de haber acordado con Doc Rivers un relevo en el banquillo, según informaron este domingo ESPN y The Athletic, una vez finalizada la temporada regular.

Rivers, de 64 años, ha dirigido a los Bucks durante dos temporadas y media, con un balance de 97-103, con dos eliminaciones en primera ronda de 'playoff' y quedando esta última campaña fuera de la fase final. Con Rivers, los Bucks conquistaron la NBA Cup en 2024.

A Rivers aún le queda un año de contrato y está negociando con la franquicia una transición a un rol de asesor. El contrato de Rivers con los Bucks asciende a cerca de 40 millones de dólares en su totalidad, según The Athletic.

"Todos estamos en la misma página. Lo hemos hablado y queremos que se resuelva bastante pronto. Yo preferiría que lo hicieran ya, es mejor así", dijo Rives tras caer por 126-106 frente a los Philadelphia 76ers, en el que habrá sido su último partido.

"Personalmente he disfrutado del desafío. Obviamente, no ha salido como quería. Siempre digo que podría haber hecho un mejor trabajo. Podríamos haber tenido mejor salud. Podríamos haber tenido muchas cosas", añadió.

El tiempo de Rivers en Milwaukee también ha estado marcado por los constantes rumores sobre la salida de la estrella de los Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo.

Rivers conquistó en 2008 el campeonato de la NBA entrenando a los Boston Celtics, uno de los cinco equipos que ha dirigido. Antes de su carrera de más de 25 años como entrenador, jugó durante 13 temporadas en varios equipos, principalmente en los Atlanta Hawks. EFE