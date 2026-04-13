Espana agencias

Doc Rivers deja el banquillo de los Bucks

Guardar

Washington, 12 abr (EFE).- Los Milwaukee Bucks están en busca de un nuevo entrenador después de haber acordado con Doc Rivers un relevo en el banquillo, según informaron este domingo ESPN y The Athletic, una vez finalizada la temporada regular.

Rivers, de 64 años, ha dirigido a los Bucks durante dos temporadas y media, con un balance de 97-103, con dos eliminaciones en primera ronda de 'playoff' y quedando esta última campaña fuera de la fase final. Con Rivers, los Bucks conquistaron la NBA Cup en 2024.

A Rivers aún le queda un año de contrato y está negociando con la franquicia una transición a un rol de asesor. El contrato de Rivers con los Bucks asciende a cerca de 40 millones de dólares en su totalidad, según The Athletic.

"Todos estamos en la misma página. Lo hemos hablado y queremos que se resuelva bastante pronto. Yo preferiría que lo hicieran ya, es mejor así", dijo Rives tras caer por 126-106 frente a los Philadelphia 76ers, en el que habrá sido su último partido.

"Personalmente he disfrutado del desafío. Obviamente, no ha salido como quería. Siempre digo que podría haber hecho un mejor trabajo. Podríamos haber tenido mejor salud. Podríamos haber tenido muchas cosas", añadió.

El tiempo de Rivers en Milwaukee también ha estado marcado por los constantes rumores sobre la salida de la estrella de los Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo.

Rivers conquistó en 2008 el campeonato de la NBA entrenando a los Boston Celtics, uno de los cinco equipos que ha dirigido. Antes de su carrera de más de 25 años como entrenador, jugó durante 13 temporadas en varios equipos, principalmente en los Atlanta Hawks. EFE

Últimas Noticias

River vence como visitante a Racing y mantiene campaña perfecta en Argentina

Infobae

Barcelona, sin Céliz, viaja a Buenos Aires en busca de revancha en la Libertadores

Infobae

McIlroy: "Quería demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad"

Infobae

Corinthians sufre dos expulsiones y firma un empate con sabor a victoria contra Palmeiras

Infobae

McIlroy resiste el asedio y conquista Augusta por segundo año consecutivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”