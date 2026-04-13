Detenido un hombre tras matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba

Córdoba, 13 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato. EFE
Últimas Noticias
Sinner recupera el número 1 y ya es el duodécimo con más tiempo en la cima
La selección española femenina viaja a Hong Kong con dos debutantes
Ángel Bozal causa baja en una lista a la que regresan Ramos y Bolinches
El esloveno Slavko Vinčić arbitrará el Bayern Múnich-Real Madrid
Robles afirma que esperan a mayo para, en contacto con Irak, ver si se puede retomar la misión en este país
MÁS NOTICIAS