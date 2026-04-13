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Detenido un hombre tras matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba

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Córdoba, 13 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato. EFE

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