Detenido en Andújar (Jaén) un camionero con 520.000 cajetillas de tabaco de contrabando

Jaén, 13 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Andújar (Jaén) al conductor de un camión articulado que fue interceptado cuando transportaba ilegalmente 520.000 cajetillas de tabaco, cuyo valor en el mercado habría alcanzado los 2.340.000 euros.

El conductor del vehículo ha sido detenido como presunto autor de un delito de contrabando, tras descubrirse la carga oculta mientras circulaba por la autovía A-4.

Los hechos ocurrieron en un control de transportes rutinario cuando los agentes decidieron inspeccionar un camión articulado con matrícula extranjera que había levantado sospechas debido a la detección de varias irregularidades iniciales.

Al proceder a una revisión más exhaustiva de la carga, los guardias civiles consultaron la carta de porte, el documento oficial que detalla la mercancía transportada, que señalaba que el camión debía transportar sacos de abono destinados a uso agrícola.

Sin embargo, al abrir el semirremolque, los agentes comprobaron que se trataba de un presunto fraude. Solo la primera fila del cargamento estaba compuesta efectivamente por sacos de fertilizante, utilizados como pantalla.

El resto del espacio del camión estaba ocupado por numerosas cajas blancas colocadas ordenadamente sobre palés, un embalaje que no coincidía en absoluto con lo declarado en los documentos de transporte.

Tras abrir varias de estas cajas sospechosas, los agentes actuantes descubrieron en su interior cartones de tabaco sin el obligatorio precinto fiscal español. Una vez contabilizada y revisada toda la carga, se confirmó la intervención de un total de 520.000 cajetillas de tabaco de contrabando.

Por estos hechos, el conductor del camión fue detenido de inmediato como presunto autor de un delito de contrabando, tipificado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando. EFE

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