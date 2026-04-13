Detenido en Alicante por suplantar a una entidad bancaria para estafar 2.000 euros

Alicante, 13 abr (EFE).- Un hombre de 32 años ha sido detenido en Dolores (Alicante) por una estafa de 2.000 euros con mensajes fraudulentos suplantando a una entidad bancaria para obtener los datos bancarios de sus víctimas, de Alicante, Canarias y Murcia.

El detenido creó una tarjeta bancaria virtual que utilizó posteriormente para retirar de un cajero automático de Guardamar del Segura (Alicante) 1.200 euros en efectivo, un método de estafa ('smishing') que usó también con otras dos víctimas residentes en Las Palmas de Gran Canaria y San Javier (Murcia).

La investigación se inició el pasado mes de septiembre por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, tras la recepción de una denuncia que, en un primer momento, parecía corresponder a un hecho aislado.

La víctima, residente en Oliva de la Frontera (Badajoz), había facilitado sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba a una conocida entidad bancaria, en una modalidad conocida como 'smishing'.

La investigación permitió identificar al supuesto autor de la estafa y vincularlo con al menos otras dos estafas, y el 23 de marzo fue localizado en un barrio de Dolores y detenido por la Guardia Civil.

El hombre fue puesto a disposición de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su libertad con cargos a la espera de juicio.

Los agentes continúan con la investigación abierta y no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes no verificados y recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de fraude digital. EFE