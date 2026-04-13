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Curry y Doncic encabezan la lista de camisetas más vendidas de la NBA

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- Las de Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, y Luka Doncic, escolta de Los Angeles Lakers, lideraron de la lista de camisetas más vendidas al término de la temporada regular de la NBA, la liga profesional del baloncesto norteamericano.

La liga estadounidense de baloncesto difundió este lunes la lista oficial, elaborada con datos de NBAStore.com y de la red de socios comerciales de la competición.

Curry mantuvo su hegemonía, después de que en la lista de mediados de temporada desbancara a Doncic, líder de la clasificación al final de la campaña pasada tras su traspaso a los Lakers.

Por detrás de astro esloveno se encuentran el base de New York Knicks Jalen Brunson, el francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y la estrella estadounidense LeBron James.

Entre los nombres que siguieron en la clasificación figuraron Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, y otro base, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Seis jugadores de la lista de camisetas más vendidas de la NBA tienen 25 años o menos, entre ellos Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks; Tyrese Maxey, de Philadelphia 76ers; Cade Cunningham, de Detroit Pistons; y LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

Por su parte, los Knicks se mantienen como el equipo que más productos de equipo ha vendidos de la NBA durante la temporada regular, seguido de Los Angeles Lakers y los Boston Celtics.

La NBA reveló las cifras un día antes de comenzar con la postemporada, donde los equipos clasificados del 7º al 10º puesto en cada conferencia competirán por los dos últimos cupos para los 'playoff', que iniciarán el próximo sábado. EFE

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