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Corinthians sufre dos expulsiones y firma un empate con sabor a victoria contra Palmeiras

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São Paulo, 12 abr (EFE).- Con nueve jugadores, Corinthians firmó un empate sin goles que tuvo sabor a victoria contra Palmeiras este domingo en el clásico del estado de São Paulo por la undécima fecha del Campeonato Brasileño.

En un derbi accidentado que acabó 0-0, el equipo local apeló a la épica para rescatar un necesario punto en el Neo Química Arena.

A los 35 minutos, el mediocampista corinthiano André vio la roja por hacer un gesto obsceno dirigido al rival tras recibir una falta de Andreas Pereira.

Esto desató la indignación inmediata de la plantilla del Palmeiras y, tras la intervención del VAR, André dejó al Timão en inferioridad numérica por una indisciplina que caldeó aún más los ánimos.

Una escena parecida a la que se vivió en la novena fecha de la liga contra Fluminense, cuando el volante corinthiano Allan quedó fuera del partido por efectuar un ademán idéntico hacia un jugador rival.

La segunda expulsión de la noche fue para Matheuzinho por agredir a José Manuel 'el Flaco' López a los 71 minutos de la etapa final.

Con una amplia ventaja numérica, el Verdão presionó y le dio trabajo al portero Hugo Souza, pero la mejor chance de la noche fue para los dueños de casa a los 74 minutos, cuando Yuri Alberto quedó cara a cara con Carlos Miguel, quien defendió un fuerte pelotazo que le llegó a pies del 9.

Con este resultado, el Palmeiras se afianzó como líder de tabla con 26 unidades, y el equipo de Fernando Diniz sumó un punto anímico que lo mantiene por poco fuera de la zona de descenso, en decimosexto lugar, por encima de Cruzeiro, que este domingo venció por 2-1 a Red Bull Bragantino.

En Río de Janeiro, un doblete de Pedro le dio a Flamengo la victoria en el clásico carioca contra Fluminense, que consiguió descontar con un tanto de Jefferson Savarino.

Con este resultado, el conjunto de Leonardo Jardim le arrebató el segundo puesto al Fluminense y se instaló como escolta del Palmeiras con 20 unidades y un partido pendiente.

Y relegó al Flu a la cuarta plaza con la misma puntuación, quedando ahora por detrás del São Paulo. EFE

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