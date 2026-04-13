Cömert sufrió ante el Elche una lesión en la musculatura abdominal

Valencia, 13 abr (EFE).- El central del Valencia Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Elche en el Martínez Valero, según informó este lunes el club valencianista.

El defensa suizo tuvo que ser sustituido en la segunda parte del partido que terminó con derrota de los valencianistas (1-0) tras recibir un golpe que le dejó tendido en el terreno de juego, una situación que aprovechó el equipo ilicitano para marcar el tanto de la victoria.

Cömert seguirá tratamiento médico, de fisioterapia y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica, agregó el club. La lesión del suizo se une a la del central Unai Núñez, que cayó lesionado en el penúltimo partido ante el Celta.

De no recuperarse ninguno de los dos jugadores para el partido del martes ante el Mallorca en Son Moix, Carlos Corberán sólo tendría un central disponible del primer equipo para el choque, César Tárrega. EFE

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