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Bustinduy preside este martes el reconocimiento a Eibar, pionera de la II República, como Lugar de Memoria

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presidirá este martes el acto oficial para reconocer como Lugar de Memoria Democrática el municipio guipuzcoano de Eibar, la primera ciudad española en la que se declaró hace 95 años la II República.

Bustinduy estará acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y Alberto Alonso, director de Gogora, entre otros representantes.

En la conmemoración se procederá a colocar una placa en la Plaza Untzaga del municipio, donde se encuentra el Ayuntamiento y en cuya balconada se izó la primera bandera roja, amarilla y morada el 14 de abril de 1931.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado lunes la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se declara Eibar como Lugar de Memoria Democrática, "al haber sido escenario tanto de la defensa activa de la legalidad republicana como de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario".

De esta manera, se considera que Eibar, como primera ciudad en proclamar la Segunda República, simbolizó "el compromiso ciudadano con la democracia y el constitucionalismo".

La resolución recuerda que, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el municipio guipuzcoano "permaneció leal al Gobierno legítimo" y se convirtió en "objetivo estratégico y simbólico de la ofensiva sublevada". Por ello, sufrió "bombardeos sistemáticos e indiscriminados, incluidos ataques de 'bombardeo de alfombra' y el uso de bombas incendiarias por parte de la aviación alemana e italiana, que causaron numerosas víctimas civiles y devastación urbana".

Estos ataques, según recuerda, se enmarcaron en "la ofensiva que culminó con hechos como el bombardeo de Gernika", y que constituyen "crímenes de lesa humanidad por dirigirse contra la población civil y utilizar el terror como instrumento de guerra".

"La combinación de resistencia democrática y represión violenta convierte a Eibar en un símbolo singular de la lucha por las libertades y en un espacio cuya preservación resulta esencial para la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos", asegura la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

PORGRAMA DEL AYUNTAMIENTO

El acto del martes, que se celebrará a las 10.30 horas, dará inicio al programa organizado por el Ayuntamiento de Eibar, liderado por el socialista Jon Iraola, entre el 14 y el 26 de abril, con actividades culturales y divulgativas en torno a la proclamación de la II República.

El mismo día 14 por la tarde el Coliseo acogerá una mesa redonda con el título "Avances sociales de la II República y el papel de las mujeres", en la que participarán Cristina Almeida, Manuela Carmena y Francisca Sauquillo, abogadas laboralistas que luchaban contra el franquismo.

Las jornadas continuarán el 15 de abril en Portalea con una conferencia sobre educación y cultura en la II República, centrada en el proyecto pedagógico de Antonio Benaiges. Los días día 16 y 17, el teatro tomará protagonismo con la representación de la obra Ahotsa(k) en el Coliseo y en Untzaga, respectivamente.

Ya el 18 de abril se celebrará la actividad grupal "Altxorraren Bila", una búsqueda del tesoro en torno a la historia republicana que se podrá hacer en cuadrilla, en familia o con amigos, mientras que los días 19 y 26 de abril se organizarán visitas guiadas en castellano y euskera sobre la proclamación de la II República, con salida desde la Plaza Untzaga.

El ciclo se cerrará el 21 de abril con una conferencia en Portalea a cargo de Patxi Juaristi Larrinaga, sociólogo, lingüista y profesor universitario.

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