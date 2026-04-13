Bolaños celebra las elecciones húngaras: fue mal día para la internacional ultraderechista

Madrid, 13 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha felicitado al pueblo húngaro por las elecciones en las que el conservador Péter Magyar se ha impuesto al hasta ahora presidente, el ultranacionalista Viktor Orbán, y ha dicho que ayer fue un buen día para Hungría y la UE, y un mal día para la "internacional ultraderechista".

En declaraciones a los medios este lunes, antes del acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ, Bolaños ha trasladado la disposición del Gobierno español a colaborar con el nuevo Ejecutivo húngaro y "recuperar" unas relaciones, tanto en el seno de la Unión Europea como en el ámbito bilateral, "que durante un tiempo no han estado al máximo nivel de colaboración y de cooperación".

El ministro ha destacado que lo que ha pasado en Hungría es que la derecha tradicional ha frenado y parado los pies a la ultraderecha y ha criticado al PP porque "en España pasa lo contrario". "Pasa que la derecha tradicional del PP lo que hace es poner una alfombra roja a la ultraderecha y a Vox para que entren en los gobiernos autonómicos".

Ha pedido al PP que haga un análisis y que entienda que "el mayor reto, el mayor desafío que tiene la democracia española es que tenemos una derecha tradicional, el PP, que está poniendo la alfombra roja a la ultraderecha de Vox".

En este sentido, ha criticado el análisis que el PP hace del resultado electoral en Hungría, porque lo que pasó ayer fue una derrota "sin paliativos de la ultraderecha y de la internacional ultraderechista representada por Orban, que en España es Vox".

Bolaños ha advertido de que no se ha dado el caso de que un ultraderechista solucione un problema nunca jamás, en ningún país, "porque ellos siempre plantean soluciones sencillas a problemas complejos" y, cuando aplican esas soluciones sencillas, el problema, lejos de solucionarse, lo que hace es que se agrava. "Eso es la ultraderecha".

Preguntado por sentido del voto del PSOE ante la propuesta de Junts en el Congreso para prohibir el burka, Bolaños ha dicho que su formación nunca va a participar en ninguna iniciativa política que trate de discriminar a personas por su credo, por sus creencias, por su religión, por su raza y ha lamentado que únicamente estén planteando debates en términos de discriminar al diferente.

En cuanto al juicio de la Kitchen, ha pedido respetar los tiempos de la justicia, aunque ha añadido que resulta "difícilmente comprensible" que ante unos delitos que se cometieron para tapar otros delitos que a su vez habían cometido dirigentes del PP "esté habiendo tantas dificultades para que el PP responda de esa trama delictiva". EFE

(vídeo)