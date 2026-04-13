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Barcelona, sin Céliz, viaja a Buenos Aires en busca de revancha en la Libertadores

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Guayaquil (Ecuador), 12 abr (EFE).- El Barcelona ecuatoriano viajó este domingo a Buenos Aires en busca de recuperarse de la reciente derrota ante el Cruzeiro por el Grupo D de la Copa Libertadores, con la sensible baja, por suspensión, del centrocampista argentino Milton Céliz.

Barcelona no solo cayó por 0-1 ante Cruzeiro, también perdió a un jugador determinante en el medio campo como Céliz, por la acumulación de tarjetas amarillas.

"Rumbo a Argentina. Vamos ídolo", publicó Barcelona en X sobre varias fotografías de sus jugadores con los aficionados que los esperaron para despedirlos en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.

Los jugadores y el técnico del equipo, el venezolano César Farías, han dejado entrever su optimismo para sacar un buen resultado en Buenos Aires, pues en los dos partidos jugados de visitante en las fases previas le fue muy bien al club ecuatoriano.

Si bien, Barcelona perdió por 0-1 ante Argentinos Juniors en Guayaquil, se tomó la revancha en Argentina y se clasificó al imponerse en la definición por penaltis.

Los principales argumentos de juego del cuadro de Farías pasan por el buen funcionamiento defensivo, donde sobresalen el portero venezolano José Contreras, el defensa paraguayo Javier Báez, los centrocampistas Jhonny Quiñónez y el argentino Matías Lugo y en ataque el argentino Darío Benedetto.

Otro de los jugadores que echa en falta el Barcelona, es el atacante Joao Rojas, que se recupera de una lesión.

Lo más probable será que Farías utilice la siguiente alineación para enfrentar a Boca Juniors: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Luis Cano; Héctor Villalba y Darío Benedetto. EFE

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