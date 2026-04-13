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Alimpijevic iguala a Aíto y Martínez como entrenador del año en Eurocopa por segunda vez

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Redacción Deportes, 13 abr (EFE).- El serbio Dusan Alimpijevic, del Besiktas, fue elegido este lunes, por segunda vez en su carrera, como entrenador de la temporada 2025/2026 de la Eurocopa, segunda mejor competición continental de baloncesto, e igualó así a los españoles 'Aíto' García Reneses y Pedro Martínez.

El Besiktas, bajo el mando de Alimpijevic, registró un balance de 16 victorias y 5 derrotas y disputará por primera vez la final de la competición ante el JL Bourg francés.

Esta es la segunda vez que Alimpijevic recibe este galardón. Anteriormente, fue elegido Entrenador del Año en la 2021/2022 cuando dirigía al Frutti Extra Bursaspor turco, según recordó la Eurocopa en su web.

De esta forma, se une a los españoles Alejandro 'Aíto' García Reneses (2015, 2019) y Pedro Martínez (2017, 2025), actual entrenador del Valencia Basket, equipo que está en la Euroliga, como los únicos técnicos que han ganado el premio de Entrenador del Año de la Eurocopa en dos ocasiones.

Esta campaña, el serbio ganó la votación para el premio al Entrenador del Año, seguido por Frederic Fauthoux del JL Bourg, de Erdem Can del Turk Telekom Ankara y de Zvezdan Mitrovic del Cedevita Olimpija Ljubljana, en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El Besiktas es el tercero en anotación con 92,5 puntos de media por partido, lidera el porcentaje en tiros de dos puntos (58,4%) y es segundo en porcentaje de triples (39,4%). Además, es el tercero en asistencias de la competición con 21,8 de media por encuentro.

Los turcos se enfrentarán al JL Bourg el próximo 22 de abril en el Akatlar Arena de Estambul en el primer asalto de la final de la Eurocopa, disputada al mejor de tres partidos. EFE

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