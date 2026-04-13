Alianzas civiles piden claridad en los plazos para aplicar el Plan Social sobre el Clima

Madrid, 13 abr (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil han pedido hoy al Gobierno en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados "claridad" sobre los tiempos y las medidas del Plan Social para el Clima ante "el retraso" en la transposición de una directiva europea sobre las emisiones de CO₂ ligadas a la vivienda y el transporte por carretera (ETS2).

El plan, que movilizará cerca de 87.000 millones de euros en la Unión Europea hasta 2032, supondrá una inyección de 9.000 millones en España para "transitar hacia un país más verde", ha subrayado Patricia Pérez-Gómez, jefa de Unidad de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, durante una jornada sobre esta iniciativa organizada en el Congreso.

"Pero no a costa de los más vulnerables", ha advertido, señalando que se trata de un instrumento destinado a "grupos muy específicos" que carecen de recursos.

"Estamos muy preocupados por el retraso que está habiendo", ha dicho a EFE Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte. "Necesitamos claridad sobre dónde está el Gobierno en esto, qué plazos tiene, qué piensa incluir".

Para ponerlo en marcha "hay un camino crítico que pasa por la transposición" de la directiva sobre ETS2, ha reconocido Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Sin embargo, "no se han dado las circunstancias" para hacerlo en el arco parlamentario actual.

Desde Greenpeace, Cristina Arjona, ha instado a los parlamentarios a aprobar la directiva europea del ETS2 porque, sin ella, "no hay fondos y no hay plan".

La coordinadora de la campaña de movilidad del área de clima, energía y movilidad de la ONG también ha pedido al Ministerio de Transición Ecoilógica que "terminen de redactar, pasen a consulta pública y aprueben el Plan Social para el Clima".

Durante el acto en el Congreso, Jeannette Bain, coordinadora de la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, ha dicho que la rehabilitación es "esencial para mejorar la eficiencia" en España y ha propuesto apoyar a las personas vulnerables en esa tarea.

También ha abogado por medidas fiscales para los hogares con menos recursos, bonos eléctricos adecuados al nuevo contexto, así como formación y certificaciones para fomentar el empleo verde en España.

Desde el punto de vista del transporte, Bravo ha propuesto abonos de transporte público que tengan en cuenta el nivel de renta, servicios de car sharing con vehículos eléctricos y de transporte a demanda en zonas rurales o ayudas a la compra de vehículos y ciclos eléctricos puros.

El sector de la vivienda y el del transporte por carretera "no han reducido emisiones como otros sectores", ha dicho Marcos González, jefe de Unidad CLIMA.B5 de la Comisión Europea, y ha advertido de que, si esa tendencia se mantiene, "no cumpliremos nuestros objetivos climáticos". EFE