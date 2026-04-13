Adam Yates: "Va a ser una crono dura, espero no perder mucho tiempo"

La Coruña, 13 abr (EFE).- El británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) dijo este lunes que la contrarreloj individual con la que este martes se abre O Gran Camiño será “muy dura” por su perfil y que espera “no perder mucho tiempo” de cara a la clasificación general.

“Va a ser una crono dura. Es larga, muy técnica, con subidas y un poco de adoquín. Las cronos no son mi especialidad, así que espero no perder mucho tiempo”, declaró el británico, máximo favorito al triunfo final.

El compañero de Tadej Pogačar, tercer clasificado en el Tour de Francia 2023, dijo que ganar carreras como O Gran Camiño, en la que se estrenan tanto él como su equipo, “nunca” es fácil, pero cree que tienen “un gran equipo” para poder hacerlo.

“Nuestro objetivo es ganar la carrera, creo que tenemos un equipo fuerte y vamos a darlo todo para conseguirlo”, incidió durante su comparecencia ante los periodistas en la sala de prensa de Riazor.

Adam Yates también habló de su hermano Simon, quien sorprendentemente anunció su retirada del ciclismo profesional a principios de enero, apenas unos meses después de ganar el Giro de Italia 2025 y una etapa en el Tour de Francia.

“Ahora está disfrutando de la vida desde otro lado. Cada vez que nos reunimos tomamos un café y charlamos un poco. A mí creo que todavía me falta un poco más para retirarme”, dijo, entre risas, el compañero de Tadej Pogačar. EFE

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