Un italiano de origen etíope y una etíope ganan la maratón de París, ella con récord

París, 12 abr (EFE).- El italiano de origen etíope Yemaneberhan Crippa y la etíope Shure Demise se impusieron este domingo en la maratón de París, con unos tiempos de 2 horas, 5 minutos y 16 segundos, en el caso del primero; y 2 horas, 18 minutos y 33 segundos, en lo que respecta a la segunda, que marcó un récord.

Según los organizadores, el segundo en la categoría masculina fue el etíope Bayelign Teshager (con cinco segundos más que Crippa) y el tercero, el keniano Sila Kiptoo (10 segundos más que el ganador).

Mientras que en la femenina, tras Demise, llegó a la línea de meta la también etíope Misgane Alemayehu (2 horas, 19 minutos y 6 segundos) y la tercera fue la keniata Magdalyne Masai (2 horas, 19 minutos y 18 segundos).

Demise logró así la sexta mejor marca mundial del año y terminó en primera posición entre las 20.800 mujeres que tomaron la salida en esta maratón, lo que supone otro récord para la carrera parisina.

Sesenta mil corredores tomaron este domingo la salida en los Campos Elíseos para la 49 edición de la maratón Schneider Electric de París, lo que supone tres mil participantes más que el año anterior. EFE

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