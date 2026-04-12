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Sumar ve en la derrota electoral de Orbán la caída de "un proyecto autoritario" referente de la "internacional del odio"

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Sumar ha recibido el resultado de las elecciones legislativas en Hungría, donde el opositor Péter Magyar se ha impuesto al hasta ahora primer ministro Viktor Orbán, como la caída de "un proyecto autoritario en Europa" y de la "internacional del odio".

"Hoy cae un proyecto autoritario en Europa. Cae Viktor Orbán, referente de toda la internacional del odio", ha escrito la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una publicación de 'Bluesky', en la que ha afirmado que "se les puede parar". "Les vamos a ganar", ha aseverado la dirigente de Sumar.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que además ha asegurado que Budapest "deja de ser la capital desde donde se defienden los intereses de (Vladimir) Putin y (Donald) Trump en la UE". "Abascal y Vox pierden a su mayor aliado europeo (y a su banquero)", ha escrito en redes.

Por su parte, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sostenido que "supone una victoria para los húngaros y Europa" y "una profunda derrota para Trump, Putin y la sucursal de Vox". "Sigamos avanzando frente a la internacional del odio", ha agregado.

"Orbán ha sido derrotado", ha subrayado también la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien en una publicación de 'Bluesky' ha señalado que "la participación récord" en las elecciones legislativas y "el voto de la juventud" han puesto fin "a 16 años de mandato autoritario en Hungría".

Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado en 'X' que el resultado electoral de Orbán supone una "pésima noticia para Santiago Abascal y las finanzas de Vox", en alusión a la relación política que ambos partidos mantienen. "Sale Viktor Orbán, gana el mundo. Luego veremos lo que viene. Pero es una buena forma de terminar el domingo", ha agregado.

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