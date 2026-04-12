Sito Alonso: "Estamos con la batería al límite pero esto no para"

Murcia, 12 abr (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, resaltó el tercer puesto en la Liga Endesa en la que está instalado su equipo después de ganar por 107-91 al Covirán Granada, con un bagaje de 19 victorias y siete derrotas.

"Qué contento estoy, como decía Macario", manifestó el preparador del cuadro murciano que reconoció, ya más en serio, que sus jugadores están "con la batería al límite".

A modo de valoración Sito apuntó lo siguiente: "Estoy contento por la dificultad que tiene ganar este tipo de partido en una semana en la que hicimos grandes esfuerzos para competir en cada encuentro que disputamos y en la que el miércoles no tuvimos el premio que buscábamos en Europa. Hay que valorar el hecho de llevar 19 victorias cuando faltan ocho jornadas para que concluya la fase regular y es así porque los jugadores saben dónde están y qué reglas tenemos. Además, hubo casi 6.000 personas el día después del Entierro de la Sardina viniendo el último clasificado, con todos los respetos hacia el Granada, y eso es para estar contentos".

En la rueda de prensa posterior al choque tuvo palabras especiales para el base David DeJulius, autor de 31 puntos y que además repartió 11 asistencias cuando venía de anotar 41 el pasado miércoles en el partido ganado pero 89-85 ante el PAOK de Salónica griego pero que no sirvió para acceder a la final de la FIBA Copa de Europa.

"Podemos ponerle muchos calificativos a David pero yo destaco que sabe dónde está y pocos jugadores han sido capaces de meter 30 puntos metiendo sólo cuatro tiros libres y, además, dar más de 10 asistencias", expuso el técnico madrileño, quien, además, ensalzó la tarea de Moussa Diagne, autor de 10 puntos y que capturó cinco rebotes en 12 minutos.

"Estoy encantado con el trabajo hecho por Moussa, quien nos dio mucha energía tras haberse recuperado de una lesión y en este equipo los tres pívots son importantes", comentó refiriéndose también a Devontae Cacok y a Emanuel Cate.

A nivel general, el técnico universitario, quien mostró "sorpresa" por los 40 tiros libres que lanzó el Covirán, nueve más que el UCAM CB, apuntó que deben "luchar por el respeto constante cuando veamos que el mismo puede ser golpeado aunque sea mínimamente" y agregó que "no hay nada más bonito que defender a tu familia y el UCAM CB lo es para nosotros".

Por otra parte, admitió que están "con la batería al límite" en este tramo de la temporada y mostró un deseo fundado. "Esperamos recuperar a Sander Raieste ya el próximo fin de semana en Andorra sabiendo que esto sigue y no para", dijo y concluyó con buen sentido del humor. "Qué contento estoy, como decía Macario", en alusión al muñeco que popularizó José Luis Moreno hace varias décadas. EFE

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