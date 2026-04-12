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Siete fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 12 abr (EFE).- Siete personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas este fin de semana, en los que tres personas han resultado heridas, según informan a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana, lunes.

De los siete accidentes registrados, dos fueron el viernes, en los que murieron dos personas y tres resultaron heridas; otros dos el sábado, con dos fallecidos; y otros tres se han producido este domingo, con otros dos fallecidos.

Especial conmoción suscitó el accidente registrado el viernes en La Gomera, cuando un autobús turístico se precipitó por un terraplén en una carretera. Una persona murió y otras 14 resultaron heridas. Todos los afectados son turistas extranjeros.

Ocurrió sobre las 13:20 horas del viernes en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, de manera que no formaría parte del recuento del fin de semana de la DGT.

También el viernes una persona falleció y otras tres resultaron heridas, entre ellas una menor de cuatro años, tras la colisión frontal de dos turismos en Corral de Calatrava (Ciudad Real).

En la madrugada del sábado falleció el conductor de un turismo tras la colisión con un camión en la autovía A-7.

El domingo, otro conductor perdió la vida al volante tras una salida de vía con su vehículo en San Cibrao das Viñas (Ourense). EFE

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