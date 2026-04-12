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Sesenta mil corredores salieron en la maratón de París, una de las más grandes del mundo

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París, 12 abr (EFE).- Sesenta mil corredores tomaron la salida en los Campos Elíseos para la 49 edición de la maratón Schneider Electric de París, una de las más grandes del mundo, lo que supone tres mil participantes más que el año anterior.

Casi la mitad de los participantes afrontan por primera vez la legendaria distancia de 42,195 kilómetros, según informa el diario deportivo L'Equipe.

Se espera que este año se supere el récord alcanzado el anterior de personas que lleguen a la meta en el Arco del Triunfo tras completar el recorrido por las calles de la capital francesa. En 2025 fueron 55.499 maratonistas los que completaron la carrera (el 97,4% de los participantes).

El recorrido de la carrera apenas ha cambiado durante los últimos años.

Así, los corredores pasarán junto a emblemáticos monumentos parisinos como el Museo del Louvre y el Palacio Garnier, para luego cruzar la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación antes de llegar al Castillo de Vincennes.

Después de completar el recorrido por el Bosque de Vincennes, entrando por la Plaza Daumesnil y saliendo cerca de la Plaza Gravelle, el grupo llegará a la orilla del río Sena en el kilómetro 25, disfrutando de impresionantes vistas de la Catedral de Notre-Dame, el Museo de Orsay y la Torre Eiffel, mientras sortean los desafiantes túneles con sus alternantes subidas y bajadas.

La carrera se volverá más exigente al llegar al Boulevard d'Exelmans, alrededor del kilómetro 33, y continuará hasta salir del Bosque de Boulogne. Los últimos tres kilómetros del recorrido les permitirán llegar a la Puerta del Delfinado y a la famosa Avenida Foch, escenario de la meta con el Arco del Triunfo de fondo.

Los organizadores destacaron la feminización de la prueba, ya que estiman que uno de cada tres participantes es mujer (es decir, el 33% de las personas inscritas), en comparación con el 25% en 2022.

También constaron que la media de edad va a la baja: 37 años, frente a los 40 años de 2022.

Y el 27 por ciento de los participantes en la maratón de París proceden del extranjero, principalmente del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.

El precio para competir es de 135 euros por un dorsal individual, pero que llegó a 179 euros para inscripciones tardías. EFE

(foto)

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