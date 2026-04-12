Sánchez viaja a China mientras avanza la negociación PP y Vox para gobiernos autonómicos

Madrid, 12 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará esta semana en China, un viaje oficial al que el Ejecutivo da la máxima relevancia, mientras PP y Vox avanzan en las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos, que esperan cerrar pronto.

El viaje de Sánchez, que se entrevistará con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, se produce en un momento de máxima incertidumbre en el panorama internacional por la guerra en Oriente Medio.

A su regreso de Pekín, el viernes 17, el presidente se desplazará a Barcelona para asistir a una cumbre hispano-brasileña con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como a un foro de formaciones progresistas en el que también estarán presentes el expresidente de Chile Gabriel Boric, y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Sudáfrica, Cyril Ramahosa.

La semana podría traer el desenlace de las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que tras los avances de esta semana que acaba parecen encarriladas, sobre todo en las dos primeras comunidades.

Hace ya casi cuatro meses que se celebraron las elecciones extremeñas, dos de los comicios en Aragón y esta semana se cumple un mes de los de Castilla y León.

Ambas partes insisten en la buena marcha de las conversaciones, pero Vox se resiste a dar un sí definitivo.

El plazo para investir a María Guardiola en Extremadura y a Jorge Azcón en Aragón concluye a principios de mayo y al PP le urge cerrar esos acuerdos cuanto antes para llegar a la campaña de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía con los gobiernos desbloqueados y en marcha.

Debido a la ausencia de Sánchez, el Consejo de Ministros del martes estará presidido por vez primera por el nuevo vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo.

Sin sesión plenaria en el Senado, el Congreso sí celebra pleno de dos jornadas, el martes con el debate de dos proposiciones de ley y varias iniciativas no legislativas, y el miércoles con sesión de control al Gobierno, donde los ministros contestarán a preguntas de la oposición.

No habrá, debido a la ausencia del presidente por su viaje a China, el tradicional cara a cara Sánchez-Feijóo del Congreso, donde tampoco estará el vicepresidente primero.

Una de las proposiciones de ley que se debatirá el martes será la presentada por Junts sobre regulación del uso de los velos integrales, que plantea, entre otros asuntos, la prohibición de la utilización de prendas que impidan la identificación en el espacio público.

La otra de las iniciativas legislativas, a propuesta del PSOE, plantea designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) responsable de controlar en relación con estos servicios el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones establecidas en la normativa de la Unión Europea.

En el Senado, donde echa a andar la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está citada de nuevo el jueves Francisca Muñoz, esposa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El PP ha citado a Muñoz a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tras haber presentado certificados médicos para no declarar en dos ocasiones anteriores. Es citada por tercera vez ante la comisión Koldo del Senado tras haber excusado su presencia en dos ocasiones por motivos de salud.

La semana se cerrará el viernes con la reunión de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que viaja a Madrid, con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. EFE