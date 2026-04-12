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“Rojiblanco” domina el Alburquerque con un impecable Gutiérrez Val

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Madrid, 12 abr (EFE).- El 4 años “Rojiblanco”, de la bilbaína cuadra Martul, ha vencido esta tarde en el primer gran premio de 2026 en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, el Duque de Alburquerque, de 2.000 metros. El jockey cántabro Alejandro Gutiérrez Val dibujó un recorrido perfecto con el pupilo del preparador argentino Óscar Anaya, que suma para su propietario los 27.000 euros de bolsa de la carrera.

Doce eran los caballos en los cajones de salida. “Sabroso”, llegado de Francia para la ocasión y como era de prever, se encargó de marcar el paso. “Rojiblanco” cerraba el grupo junto a su compañero de entrenamiento “Flight Leader”.

Llegada la recta de tribunas, “Sabroso” lograba repeler el ataque de “Campelo”, que le había vigilado de cerca, mientras por el centro de la pista cerraban “Tetuán”, el mejor ejemplar nacional de 2025, pedido por el checo Václav Janácek, y “Rojiblanco”, con Gutiérrez Val sólo a brazos. Una lucha a dos que en los trancos finales se decidió a favor del segundo por medio cuerpo.

“Sabroso” mantendría bien la tercera plaza, a otro medio largo de distancia, con “Kildare Legend”, el mejor en la preparatoria tres semanas atrás, en cuarta posición por delante de “Campelo”. El defensor de la corona, “Kowalsky”, era sexto sin entrar en la pelea.

En las otras cuatro pruebas de la jornada, destacó la brillante victoria de la debutante España “Queen of Science” en una prueba de 2.200 metros para jinetes aficionados, donde fue montada por Íker Arizkorreta, hijo del preparador de la yegua, Guillermo Arizkorreta, que copó la gemela con otra hembra también prometedora, “Yukata Rosa”.

El entrenador Arizkorreta doblaría luego con el 3 años “Zurito”, en la misma distancia y con Nico Valle en la silla. Anaya, el preparador de “Rojiblanco”, también había sumado otro éxito con “Misstifly” en un hándicap de 1.800 metros.

“The Wiser” cerraba la lista de ganadores en una prueba para tres años sobre la milla, con el irlandés Stevie Donohoe como jockey del pupilo del entrenador Álvaro Soto.

Estos cinco vencedores, más el segundo clasificado en la quinta carrera, dejan la combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus con las mantillas: 6 – 1 – 7 – 7 – 11 – 13. En la Lototurf, el número ganador es el 7. No tomaron la salida el favorito “Flaming Glass” (2) en la carrera de apertura y “Konfussion” (8) en la de cierre.

Esta nueva semana el turf español contará con dos días de carreras. El jueves 16 comienza la campaña en San Sebastián y el domingo 19 volverá la competición a Madrid. EFE

Fg/asc

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