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Porfi Fisac: “No me he sentido feliz en casi ningún momento del partido”

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Burgos, 12 abr (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, se mostró especialmente crítico con el rendimiento de su equipo tras la derrota de este domingo ante el Real Madrid y reconoció su insatisfacción con la imagen ofrecida por los suyos.

“No me he sentido feliz en casi ningún momento del partido”, admitió el técnico, visiblemente decepcionado por el juego de su equipo, al que reprochó falta de claridad, exceso de individualismo y escasa interpretación táctica del encuentro.

Fisac consideró que el Real Madrid fue superior durante buena parte del choque, tanto por energía como por criterio en el juego.

“Han sido muy superiores a nosotros durante muchos periodos y sobre todo con más criterio en el juego”, afirmó.

El técnico del conjunto burgalés lamentó especialmente la falta de lectura de partido de su equipo en ambos lados de la pista y se mostró muy descontento con la circulación de balón y con el planteamiento ofensivo de los suyos.

El entrenador también apuntó al desacierto exterior, aunque evitó señalarlo como único motivo de la derrota.

“El baloncesto es un deporte de precisión: la pelota es grande y el aro es pequeño. A veces las cabezas hacen que no estés cómodo dentro del partido y eso te va mermando”, reflexionó sobre la falta de puntería de los suyos.

Respecto al tramo decisivo de la temporada, el técnico insistió en que el equipo sigue en plena pelea por la permanencia y que aún queda mucho camino por recorrer.

“Si tenemos opciones de salvarlo, vamos a tener que sufrir hasta el final. Todavía solo hemos puesto gasolina al coche y empezado a andar”, aseguró. EFE

vfr/asc

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