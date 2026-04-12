Ponsarnau: "Los hemos respetado tanto que hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos"

Barcelona, 12 abr (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, admitió este domingo, tras la contundente derrota ante el Barça (90-61) en el Palau Blaugrana, que su equipo no estuvo "a la altura del partido" y que, de tanto respetar al rival, acabó dejando de respetarse a sí mismo.

"Los hemos respetado tanto que hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos. Nos ha faltado acierto ofensivo y las malas decisiones han condicionado nuestra defensa. Hemos fallado a nuestra forma de jugar, hemos respondido solo desde lo individual. No hemos estado a la altura del partido, ni mucho menos", señaló en rueda de prensa.

El técnico del conjunto vasco explicó que el encuentro no salió según lo previsto desde un planteamiento que calificó de "erróneo", en un contexto en el que su equipo tenía "muchas cosas en la cabeza", como la final de la Copa FIBA Europa y la derrota del Unicaja, rival directo por los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias al título.

"La energía no fluía; la tenían ellos. La fuerza también. Vas a la línea de tiro libre y no la metes. No hemos encontrado el enfoque del partido; tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Debemos respetarnos a nosotros mismos, porque sabemos jugar bien y defender bien", concluyó Ponsarnau. EFE

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