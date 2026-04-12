Podemos alienta un tándem electoral con Rufián tras sus malos resultados autonómicos

Sol Carreras

Madrid, 12 abr (EFE).- Podemos está apostando por un tándem para las próximas elecciones generales con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un intento de recuperar protagonismo en la izquierda tras sus malos resultados autonómicos, pero esta idea de candidatura unitaria no tiene por el momento visos de prosperar.

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, protagonizó el pasado jueves en Barcelona una charla con Rufián en la que ambos defendieron la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean el motor de confluencias electorales en España y en Cataluña.

Ninguno de los dos ha concretado una fórmula electoral, pero Montero, que hace tiempo se ofreció para liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de unidad a la izquierda, ha insistido en su voluntad de "hacer equipo" con Rufián.

Y ha abogado por negociar a partir de ahora con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere.

El acto con Rufián, impulsado por la propia Montero, ha tenido lugar en un momento delicado para Podemos, tras fracasar en las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León, donde los morados se quedaron sin representación, y en medio de su malestar por el pacto que cerraron con IU y Sumar para ir en coalición en Andalucía.

Este pacto ha supuesto un giro en la estrategia de Podemos, que hasta ahora había vetado a Sumar en todas elecciones desde que rompieron con los de Yolanda Díaz a finales de 2023, poco después de las generales.

La dirección estatal de Podemos ha guardado silencio sobre esta cuestión desde que el pasado 3 de abril se hiciera público el acuerdo para integrarse en la candidatura Por Andalucía, pero el pasado lunes Pablo Iglesias, uno de los fundadores del partido, aseguró que mucha gente estaba "indignada" por el resultado de la negociación.

Ese mismo día Iglesias empezó a alentar una posible candidatura electoral entre Montero y Rufián para las generales al hablar expresamente de "tándem", como un preludio de la nueva táctica que los morados están adoptando en su intento de recuperar vigor y protagonismo dentro de la izquierda alternativa.

Tras aceptar ir de la mano de IU y Sumar en Andalucía, Podemos trata de marcar el paso en el sempiterno debate sobre la unidad a la izquierda del PSOE ante las generales, previstas en 2027.

Pero la posibilidad de que Montero y Rufián formen un tándem electoral no ha recibido apenas acogida entre la izquierda y tiene pocos visos de prosperar, ya que ERC ha vuelto a dar portazo a las pretensiones de su portavoz parlamentario.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, se ha limitado a dar la bienvenida a "todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista".

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha ignorado la propuesta de Montero y Rufián y ha puesto el foco en la coalición de Por Andalucía, liderada por él mismo y que considera un ejemplo de "confluencia real".

De forma paralela a la propuesta de Montero y Rufián está el proceso de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, que integran por el momento los cuatro partidos en el Gobierno de coalición con el PSOE: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

Esta coalición, que tiene pendiente la elección de un nuevo nombre y de un nuevo líder, mantiene su mano tendida a otros partidos de izquierdas como Podemos para unirse.

De hecho, los representantes del nuevo espacio Sumar han invitado a los morados a participar en el acto que celebrarán en Sevilla dentro de una semana, el domingo 19 de abril, coincidiendo con la precampaña de las elecciones andaluzas. EFE

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