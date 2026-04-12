PNV insiste en que el traslado del 'Guernica' a Euskadi es "más una cuestión de voluntad política que técnica"

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha insistido en que el traslado temporal del 'Guernica' a Euskadi es "más una cuestión de voluntad política que una cuestión técnica" y, en este sentido, se ha mostrado convencido de que, si se hace "un estudio exhaustivo, seguro que hay tecnología suficiente para preservar el cuadro". "En todo el mundo hay muchísimos cuadros, incluso más antiguos, que se trasladan museo a museo", ha remarcado.

En declaraciones a los medios, Ansola se ha pronunciado de este modo antes de participar en el homenaje a los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Sabigain en abril de 1937, a los que ha mostrado su reconocimiento porque, ha destacado, "dieron todo por la democracia, por los derechos humanos, por la justicia social".

En este contexto, "antesala del 90º aniversario de lo que aconteció en Euskadi, tantos bombardeos en tantos municipios, tanta injusticia", ha reivindicado que sería "de justicia" y "un hito muy importante, un detalle muy importante, de reparación" que el 'Guernica' de Picasso se trasladara temporalmente a Euskadi.

A su entender, "es más una cuestión de voluntad política que una cuestión técnica" el atender la petición realizada desde el Gobierno Vasco para el traslado temporal del cuadro al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Ante la que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, insistió esta semana en que los informes técnicos lo desaconsejan "de forma rotunda".

El presidente de la Ejecutiva vizcaína del PNV, sin embargo, ha recordado "toda la tecnología existente" actualmente -"incluso esta misma semana hemos podido ver cómo el ser humano es capaz de llegar a la Luna y volver sin que nada malo ocurra", ha dicho-. Por ello, ha afirmado que, si se hace "un estudio exhaustivo, un análisis, seguro que hay tecnología suficiente para garantizar y preservar el cuadro" y pueda exponerse en Euskadi "como un acto de reparación".

DE MUSEO A MUSEO Y DE PAÍS A PAÍS

En este sentido, ha opinado que el rechazo a atender la petición del Gobierno Vasco es "más una cuestión de voluntad política que una deficiencia tecnológica".

Así, se ha mostrado convencido de que la obra "se puede preservar" y se pueden cumplir "todas las garantías" en el traslado porque "hoy en día en todo el mundo hay muchísimos cuadros, incluso más antiguos, muy importantes, que se trasladan de museo a museo, de país a país y no ocurre nada".