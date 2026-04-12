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Pedro Sánchez y Begoña Gómez visitan el Palacio de Verano y un 'hutong' en Pekín en la previa de la cumbre con Xi

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han visitado varios puntos turísticos de Pekín en la previa a la agenda oficial que comenzará este lunes y en la que se reunirá con las principales autoridades del país, incluido el presidente Xi Jinping.

Sánchez acudió este domingo el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de Pekín, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue captado en vídeo por ciudadanos que se encontraban en ese lugar.

En las imágenes, que no han sido distribuidas por Moncloa al tratarse de parte de su agenda privada, el presidente aparece junto a su mujer y parte de su equipo de Presidencia del Gobierno, acompañados por un guía y miembros de seguridad de China. Con gafas de sol y atuendo informal ha paseado por los jardines del recinto al lado de un gran lago artificial.

En la víspera, poco después de aterrizar en Pekín, Sánchez y Gómez hicieron otra visita turística a un barrio tradicional, los llamados 'hutong', construcciones de baja altura que han ido desapareciendo para dejar paso a edificios más modernos. También estuvieron en la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

(Seguirá ampliación)

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