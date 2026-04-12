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Paula Torres, campeona en el Mundial de marcha por países; David Hurtado, subcampeón

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La ecuatoriana Paula Torres logró este domingo en Brasilia (Brasil) la victoria individual en el Campeonato del Mundo de marcha por países en la distancia maratón, en la que David Hurtado, en la categoría masculina, finalizó segundo.

Paula Torres, de 25 años y medallista de bronce en el pasado Mundial de Tokio en 2025 en los 35 kilómetros, fue la primera en llegar a meta en el maratón con un crono de 3h24:37.

Segunda quedó la italiana Sofia Fiorini con 3h25:42 y tercera la también ecuatoriana Nathaly León con 3h31:47, marca personal.

Por equipos, en la categoría femenina, el triunfo fue para el equipo italiano compuesto por Lidia Barcella, Sofia Fiorini, Federica Curiazzi y Eleonora Giorigi. Segundo quedó Brasil y tercera China.

En la masculina subió al podio David Hurtado, cuatro veces campeón nacional ecuatoriano, que hizo récord de área sudamericano con un tiempo de 3h05:57, solo superado en la carrera por el japonés Hayato Katsuki (3h04:58). Tercero quedó el también nipón Kazuya Iwai con 3h06:03.

Por equipos el triunfo fue para Japón, que se llevó el oro, acompañado en el podio por Italia, plata, y España, bronce.

Ecuador, con el segundo puesto de David Hurtado y un equipo también compuesto por Xavier Mena (22º), Jinson Octavio Calderón (30º) y Oscar Patín (36º), quedó cuarto. EFE

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