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Otros cuatro migrantes acceden a Ceuta tras saltar la doble valla fronteriza

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Ceuta, 12 abr (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta continúa registrando un flujo constante de entrada de migrantes a través de la doble valla fronteriza y a nado como evidencia el acceso este domingo de otros cuatro migrantes subsaharianos.

Los cuatro migrantes, procedentes de Sudán, han logrado la entrada de forma ilegal después de superar el doble vallado situado en los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre que separa la ciudad del territorio marroquí.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de cuatro jóvenes que estaban en buen estado de salud y que ya han sido acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que tiene sus 512 plazas cubiertas.

Estos casos se unen al grupo de nueve migrantes subsaharianos y magrebíes que habían accedido a Ceuta en las últimas horas de ayer sábado tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos o a nado aprovechando las malas condiciones meteorológicas.

Los datos del Ministerio del Interior apuntan a que la autonomía ceutí registró la entrada de 1.819 personas por mar y el vallado desde el 1 de enero al 31 de marzo, lo que supone un incremento del 435% en comparación con el 2025, cuando lo habían hecho en este periodo 1.479 migrantes.

Los accesos a Ceuta evidencian la mayor presión migratoria en comparación con otros territorios como Melilla, Canarias o Baleares. EFE

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