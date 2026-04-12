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Ocampo: "La defensa y el rebote en la segunda parte nos han permitido ganar"

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Manresa (Barcelona), 12 abr (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que "la defensa y el rebote en la segunda parte" es lo que ha permitido a su equipo ganar este domingo al Asisa Joventut (87-77) en el derbi catalán de la Liga Endesa.

El entrenador gallego ha querido centrarse en la defensa como clave del triunfo: "Hemos tenido todo el partido arreones en ataque, pero realmente no he visto que podíamos ganar hasta que hemos entendido que teníamos que defender para competir mejor".

"Hemos hecho buenos tiros, pero nuestra seña de identidad dice que hay que defender y rebotear rápido, y eso lo hemos conseguido tras la salida en el descanso", ha añadido.

Por último, Ocampo ha destacado el papel ofensivo de Bassas en el último cuarto. "Sus triples han sido determinantes para ganar, porque han llegado en un momento en el que la Penya estaba anotando situaciones muy complicadas y cada vez estaban más cerca nuestro", ha concluido. EFE

jvs/gmh/apa

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