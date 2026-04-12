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Muere un escalador y otro herido crítico al caerles piedras cuando ascendían en Montserrat

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Barcelona, 12 abr (EFE).- El joven de 30 años que en la tarde del sábado quedó en estado crítico al caerle unas piedras mientras escalaba en el macizo de Montserrat (Barcelona) junto con una mujer que también resultó herida crítica, ha fallecido en las últimas horas en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, han informado a EFE fuentes del centro sanitario.

El accidente tuvo lugar pasadas las cuatro de la tarde en la montaña de Montserrat. Los Bombers fueron alertados entonces de la presencia de dos escaladores heridos, en estado inconsciente, en una zona de escalada cerca del aparcamiento de Can Jorba.

Tras el aviso, los bomberos activaron dos helicópteros de rescate de su unidad de medios aéreos en el que trasportaron un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y especialistas del grupo de actuaciones especiales.

A su llegada, los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a uno de los escaladores que se encontraba en parada respiratoria mientras que estabilizaron al segundo.

Posteriormente, helicópteros medicalizados del SEM evacuaron al joven al hospital del Vall d'Hebron de Barcelona y a la mujer, al de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat.

Ambos ingresaron en estado crítico en los hospitales. El joven, no obstante, no ha podido superar las heridas y ha fallecido en las últimas horas, han informado fuentes del hospital Vall d'Hebron. EFE

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