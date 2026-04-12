Espana agencias

Muere Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España

Guardar

Madrid, 12 abr (EFE).- Antonio Vercher, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de España y figura clave en la lucha contra los delitos medioambientales en España, ha fallecido a los 72 años, según ha confirmado en sus redes sociales la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Vercher (Tavernes de la Valldigna, Valencia, 1954) fue además un referente jurídico tanto a nivel nacional como internacional y un firme defensor de la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad frente a los desafíos ambientales.

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge, inició su carrera fiscal en 1980. Una década después, fue nombrado coordinador de delitos contra el Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, consolidando una trayectoria marcada por su especialización en la protección jurídica del entorno natural y la ordenación del territorio.

En 1996 accedió a la Fiscalía del Tribunal Supremo y, tres años más tarde, fue designado letrado del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. A lo largo de su carrera también presidió el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), desde donde reforzó la cooperación internacional en materia penal.

Desde abril de 2006 y hasta su reciente jubilación ejerció como fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, posición desde la que lideró la persecución de delitos ecológicos y urbanísticos en España durante casi dos décadas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha lamentado en las redes sociales su fallecimiento destacando que Vercher fue "un referente dentro y fuera de nuestras fronteras" y ha subrayado que "nos deja el deber de preservar aquello a lo que consagró su vida".

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo ha recordado como una figura "comprometida y activa hasta el final", cuyo legado "será siempre valioso", para añadir que "la tierra que él tanto defendió le sea leve".

En una de sus últimas entrevistas, concedida a la Agencia EFE, Vercher advertía de los desafíos pendientes en materia ambiental. Señalaba que la sociedad "no quiere dejar su zona de confort" frente a los problemas ecológicos, aunque sí aspira a "tenerlo todo verde", lo que, a su juicio, exige compatibilizar crecimiento económico y sostenibilidad.

Autor prolífico, dejó una importante producción doctrinal en materia ambiental. Entre sus obras destacan Comentarios al delito ecológico (1986), La delincuencia urbanística (2002), El derecho europeo medioambiental (2005) y, más recientemente, Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente (2024), entre otras publicaciones centradas en la sostenibilidad y la responsabilidad institucional.

Su labor fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Panda de Oro otorgado por WWF con motivo del 50 aniversario de la organización. EFE

Últimas Noticias

Okuda San Miguel celebra sus 30 años como artista urbano con un frenesí de actividades

Infobae

Tres títulos consecutivos como mejores alumnos torneros de España

Infobae

La represión contra mujeres y la quema de libros en el franquismo, a debate en el Congreso el 14 de abril

La represión contra mujeres y la quema de libros en el franquismo, a debate en el Congreso el 14 de abril

Con la historia, contra la historia y sin el factor campo

Infobae

Detenido en La Rioja un hombre buscado en Alemania por agredir sexualmente a una menor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las cinco principales fuerzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo

Las elecciones de Hungría ponen en vilo a la UE por los vetos a Ucrania: qué puede cambiar si Orbán pierde el poder 16 años después

Los diez consejeros vitalicios de Estado suman 789 años de edad y el máximo órgano consultivo decide renovar el contrato de sus médicos para que pasen consulta en la sede

El camino desde Latinoamérica a las Fuerzas Armadas de España: “El compañerismo supera los orígenes y las banderas”

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

ECONOMÍA

Adaptarse ya no es opción: los drones que encarecieron tu vida esta semana

Adaptarse ya no es opción: los drones que encarecieron tu vida esta semana

Un año después del adiós a la Golden Visa, la vivienda sigue ‘fuera de control’: ni los precios bajan ni la especulación se frena

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

DEPORTES

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes