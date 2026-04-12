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Montero resalta la "contundencia" del Gobierno frente a la guerra en Irán

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Málaga, 12 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este domingo que la situación internacional ante la guerra de Irán "da tanta incertidumbre" y les genera "tanto temor" que "es muy importante la contundencia con la que está respondiendo el Gobierno de España".

Montero, que ha participado este domingo en una manifestación en defensa de la sanidad pública en Andalucía, se ha pronunciado así al ser preguntada por la decisión de Israel de convocar a la encargada de negocios española por la quema de un muñeco de Netanyahu en El Burgo (Málaga).

Ha dicho que el Gobierno central y el presidente, Pedro Sánchez, son un "referente a nivel internacional" al colocar a España "en el lado correcto de la historia", lo que ha contrapuesto a los "veinte mil argumentos" del PP "para justificar esta agresión, que está fuera del orden internacional".

Ha subrayado que la respuesta del Gobierno ha sido "inmediata, contundente" y así "va a seguir siéndolo", ya que aspiran a impulsar las vías del diálogo y diplomáticas para poner fin a esta situación.

Por otra parte, sobre el juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, al ser cuestionada por las declaraciones que apuntan a entregas de dinero en Ferraz (sede del PSOE), ha dicho que hay que dejar que la justicia "haga su trabajo como siempre". EFE

(Foto)(Vídeo)

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