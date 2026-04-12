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McIlroy resiste el asedio y conquista Augusta por segundo año consecutivo

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Washington, 12 abr (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo, por segundo año consecutivo, el Masters de Augusta (Estados Unidos), uno de los cuatro 'majors' del golf, tras resistir el asedio de sus rivales en la última ronda.

McIlroy terminó el torneo con un acumulado de -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler, que estuvo cerca de cuajar una histórica remontada durante el fin de semana.

El norirlandés se convirtió en el primer jugador en enfundarse la chaqueta verde del Masters de Augusta en dos ediciones consecutivas desde que lo hiciera Tiger Woods en 2001 y 2002.

McIlroy disputó uno de los torneos más caóticos que se recuerdan para un campeón. Pasó de una ventaja histórica en los primeros 36 hoyos a tener que pelear por su supervivencia durante el fin de semana.

La ronda final fue dramática, con el estadounidense Cameron Young y el inglés Justin Rose llegando a situarse con dos golpes de ventaja en distintos momentos, pero ninguno de los dos pudo mantener el ritmo del norirlandés en la segunda mitad del recorrido.

Mientras McIlroy, Young y Rose se alternaban en el liderato, Scottie Scheffler estuvo cerca de dar el 'sorpaso' tras convertirse en el primer jugador desde 1942 en completar el fin de semana sin un solo bogey.

"Durante el fin de semana, he plantado cara, he hecho muchas cosas bien para darme una oportunidad, y al final simplemente me he quedado a un golpe", dijo Scheffler, con tarjetas de 70, 74, 65 y 68 golpes a lo largo del torneo.

McIlroy entregó este domingo una tarjeta de 71 golpes, uno bajo el par fruto de cinco birdies, dos bogeys y un doble bogey. El doble bogey en el cuarto hoyo y un bogey en el sexto le hicieron perder el liderato y revivir los fantasmas del pasado.

El norirlandés entró al último hoyo con una ventaja de dos golpes, pero su salida se fue a la pinocha, con varios árboles entre la bola y el green. Su segundo golpe acabó en un bunker, del que salió con gran habilidad permitiéndose un bogey para sellar la victoria.

Al final, McIlroy fue líder del torneo al término de las cuatro vueltas al campo.

McIlroy es apenas el cuarto jugador en conquistar Augusta dos años consecutivos después de Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y el ya mencionado Tiger Woods (2001 y 2002).

Además, suma el sexto 'major' de su carrera, convirtiéndose en el duodécimo hombre con más 'grandes' de la historia con solo 36 años. Con la conquista de Augusta en 2025, McIlroy completó el 'Grand Slam' del golf, una hazaña solo lograda por otros cinco jugadores.

Jon Rahm terminó su participación en Augusta con un acumulado de +1, tras firmar este domingo su mejor ronda con una tarjeta de 68 golpes (-4) fruto de 7 birdies y 3 bogeys.

"Malo, bastante malo. Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada", lamentó el golfista vasco, campeón en 2023, al concluir su participación.

Rahm arrancó este jueves con una desastrosa ronda de 78 golpes (+6), la peor de su carrera en el Masters, que arrastró hasta el final del torneo. El viernes reaccionó con una vuelta de 70 (-2), pero el sábado volvió a firmar un mal día con 73 golpes (+1).

Con los 68 (-4) de este domingo cerró su participación con 289 golpes, uno sobre el par.

"No es para lo que se entrena. A uno le gustaría tener opciones de ganar, o al menos de salir cerca de los líderes, pero terminar antes de que ellos salgan fastidia bastante", reconoció. EFE

(foto)

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