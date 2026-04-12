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Maíllo asegura que Moreno "insulta y desprecia" a víctimas de cribado al no establecer medidas preventivas "serias"

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El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha acudido a la concentración convocada por Mareas Blancas en Sevilla en favor de la sanidad pública y en contra del "negocio de la sanidad" y ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está otra vez insultando a las víctimas y despreciándolas" porque "no está estableciendo medidas preventivas serias" para que las pruebas de cribado de cáncer que detecten tumores "se aborden con el carácter de urgencia que se necesita".

En esta línea, el candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ha recriminado que la situación sanitaria andaluza "no se ha modificado". Al hilo, ha señalado que desde Por Andalucía "reprobamos una gestión privatizadora y que destroza la sanidad pública como modelo de igualdad a un derecho básico, un derecho que salva vidas".

El también coordinador federal de IU ha señalado que estas concentraciones simultáneas en las ocho provincias andaluzas en favor de la sanidad pública son "clave" para que sanitarios, pacientes y "toda la sociedad andaluza" para reclamar una sanidad pública "de calidad y que no mire a la cartera".

"Hay un camino que es el de Moreno, que se mira al espejo de una movilización que va a ser masiva", ha apostillado, al tiempo que ha concretado que frente a ello, se encuentra la alternativa del "carril de reconstrucción de una sanidad pública que debe ser el orgullo".

A este respecto, Maíllo ha defendido que siempre han defendido un modelo de la sanidad pública. "Siempre nos hemos opuesto a los conciertos privados, a los del pasado y a los del presente, porque son incompatibles con una sanidad de calidad que atienda a la gente", ha agregado. Por ello, ha estimado que la sociedad andaluza se encuentra en un "momento clave" porque "estamos hablando de situaciones en las que ese deterioro afecta a la salud".

"NECESITAMOS CONOCER LA VERDAD DE LOS CRIBADOS"

En este sentido, el cabeza de lista de Por Andalucía ha insistido en que "necesitamos conocer la verdad de los cribados de cáncer de cáncer" y ese es el compromiso de la confluencia que aspira a entrar en el Gobierno andaluz en las próximas elecciones autonómicas. En concreto, ha apuntado a que Andalucía necesita una sanidad pública "que garantice 48 horas la atención primaria y no los 20 días coo estamos".

Asimismo, Maíllo ha reivindicado que la sanidad pública andaluza debe garantizar las pruebas diagnósticas "sin la angustia vital y diaria de gente que no sabe cuál es el resultado de su dolencia".

Para ello, el candidato de la coalición Por Andalucía ha apuntado que la red pública que plantea la formación que encabeza garantiza que todos los andaluces tengan "un centro público y un hospital público en su entorno, y si no lo tiene, pues haremos una compra o expropiación, ya sea de uso o de titularidad de los hospitales privados presentes".

"Lo que da confianza yda tranquilidad es que cualquier ciudadano de Andalucía, viva donde viva, tenga al lado un hospital de carácter público que sabe que no va a condicionarle su curación a ningún otro interés económico", ha agregado.

En suma, desde la "esperanza" y "confianza" en el futuro que tienen en la sociedad andaluza, Maíllo ha valorado la manifestación como un "formidable inicio de un debate que la sociedad andaluza tiene que asumir" y se ha mostrado convencido de que "va a caer en el lado bueno de la historia".

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