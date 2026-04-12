Los ministros Bustinduy, García y Urtasun arroparán a Maíllo en Sevilla el 19 de abril

Sevilla, 12 abr (EFE).- Los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun arroparán el próximo 19 de abril al líder de IU y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en un gran acto que tendrá lugar en Sevilla con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

La coalición Por Andalucía da así "un nuevo paso al frente" con este acto, con el objetivo de "echar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, construyendo "una amplia alianza para seguir conquistando derechos", según ha informado IU en la red social X.

El acto tendrá lugar a partir de las 11 horas en Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, uno de los espacios que habitualmente se reservan los partidos para sus mayores actos de precampaña y campaña electoral.

La coalición Por Andalucía se presenta a las elecciones con una papeleta de unidad que incluye a Izquierda Unidad, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde, y a la que se unió Podemos a última hora.

La integración de las fuerzas de Por Andalucía, como ya ocurriera en las elecciones de 2022, ha sido compleja puesto que los morados abrieron la opción de sumarse a la confluencia en la última semana de plazo. EFE