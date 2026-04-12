Los Comuns piden al Gobierno que mande una fragata para acompañar a la flotilla a Gaza

Barcelona, 12 abr (EFE).- El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha pedido al Gobierno que mande una fragata militar que acompañe a la flotilla desde el inicio en su travesía hacia Gaza.

En declaraciones a los periodistas este domingo en el acto de la Global Sumud Flotilla, que finalmente no parte hoy de Barcelona por las condiciones meteorológicas, Asens ha pedido al Gobierno central y a la Comisión Europea que "organicen una misión naval conjunta de carácter preventivo en el Mediterráneo para garantizar la libertad de navegación en aguas internacionales".

Y en concreto a España, ha pedido que el Gobierno mande una fragata, como hizo con la última flotilla, pero esta vez "desde el inicio" de la travesía, ha explicado Asens.

"La flotilla debe llegar a su destino; estos activistas hacen lo que los gobiernos no hacen y creemos que deben ser protegidos", ha afirmado.

Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que esta vez no embarca en la flotilla, ha avisado al Gobierno de que "no es suficiente con hacer comunicados de apoyo" y que hay que "aislar completamente a los gobiernos genocidas", en alusión a Israel.

Colau ha juzgado que las flotillas -esta es la segunda que parte de Barcelona y en la anterior embarcó ella- son necesarias y que habrá que organizar "las que hagan falta": "No vamos a rendirnos porque el mundo está en peligro", ha dicho.

Sí que zarpará con la nueva flotilla la exalcaldesa de Montcada (Barcelona) y dirigente de los Comuns Laura Campos, que ha dicho que están "emocionados e ilusionados" con una misión que ha recalcado que es "humanitaria" y que pretende hacer llegar ayuda a los palestinos de Gaza.

La Global Sumud Flotilla ha organizado una serie de eventos durante todo el fin de semana en el Moll de la Fusta, con música y otras actuaciones, para despedir la flotilla, que finalmente se quedarán en Barcelona al menos uno o dos días más, hasta que mejore el tiempo.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.EFE

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