Lluvia en el sureste y nieve en el norte para empezar una semana que irá mejorando

Madrid, 12 abr (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes inestabilidad en gran parte del país con chubascos fuertes en el extremo sureste y acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular, antes de una mejora progresiva del tiempo para los próximos días.

Las lluvias afectarán con mayor intensidad a zonas de Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana durante la mañana, con tormentas y precipitaciones significativas.

La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.300 metros en las montañas del norte, donde se esperan acumulaciones significativas en cotas más altas. De forma más débil, también podría nevar en zonas montañosas del centro y del este peninsular.

En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el sur predominarán los cielos casi despejados.

En el resto, el tiempo será más estable, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos, aunque por la tarde aumentará la nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y aislado en áreas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a descender en la mitad sur de la vertiente atlántica, el área de Alborán, Baleares, Pirineos y el noreste de Cataluña, mientras que aumentarán en el extremo noroeste y en zonas del este peninsular, con ascensos que podrían ser notables en el valle del Ebro.

Las mínimas bajarán en la mitad sur, la meseta norte y Cataluña, y subirán en el extremo noroeste, con pocos cambios en el resto.

Se esperan además heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte, así como de forma más puntual en el sureste y en áreas de la meseta norte.

El viento soplará con intensidad en varias regiones, con rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte de Baleares, de cierzo en el valle del Ebro y de poniente en el mar de Alborán. En Canarias, el alisio será también fuerte, mientras que en el resto del país predominarán los vientos de componente oeste y noroeste, con posibles rachas intensas en puntos del sureste y en los Pirineos.

Predicción por comunidades autónomas :

.- GALICIA: Lluvias y chubascos, más probables al principio en el norte y que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso en el noreste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado de sur y suroeste.

.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Lluvias y chubascos, primero en el litoral después en la cordillera oriental y centro. Cota de nieve por encima de unos 1.000 metros al principio, subiendo hasta 1.600 metros al final. Temperaturas en ascenso en la mitad occidental, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a quedar flojo variable al final.

.- CANTABRIA: Probables lluvia y chubascos en el litoral donde pueden ir acompañados de alguna tormenta, desplazándose después hacia el interior. Cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros al principio, ascendiendo. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de Campoo y en Reinosa. Viento del oeste moderado de el litoral y flojo variable en el interior.

.- PAÍS VASCO: Cielos nubosos, tendiendo a abrirse claros al final. Probables lluvias y chubascos, especialmente en el tercio norte. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado del noroeste tendiendo a quedar flojo variable al final.

.- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables y generalizadas en zonas de montaña. Cota de la nieve, 1.000 a 1.500 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios, excepto en el noroeste montañoso, y máximas en ligero ascenso en el este y noroeste y en ligero descenso en el suroeste. Heladas débiles dispersas. Viento del noroeste flojo a moderado.

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Probables lluvias y chubascos en el tercio norte, sobre todo en la vertiente cantábrica. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Heladas débiles en cotas altas de Pirineos. Viento moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en La Ribera.

.- LA RIOJA: Nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales, más seguras en zonas de montaña. Cota de nieve, 1.000 a 1.300 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso. Heladas débiles en la Ibérica. Viento del noroeste, moderado.

.- ARAGÓN: Intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, salvo en el Pirineo. Se esperan precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y de forma débil y aislada en el sistema Ibérico. Cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros con temperaturas mínimas en descenso en Huesca, y sin grandes cambios en el resto; máximas en descenso en Pirineos y en ascenso en el resto, localmente notable en la depresión del Ebro. Heladas débiles en el sistema Ibérico y el Pirineo. Viento moderado del norte en Pirineos, y del noroeste en el resto, con rachas muy fuertes en cumbres de Pirineos, y puntos del Valle del Ebro y la Ibérica oriental.

.- CATALUÑA: Cubierto, disminuyendo a poco nuboso de oeste a este a partir del mediodía. Se esperan precipitaciones débiles en el valle de Arán y más aisladamente en la divisoria del Pirineo. La cota de nieve en estará a 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en descenso en Barcelona y Girona excepto el litoral y sin cambios en el resto; máximas en descenso en el Pirineo y tercio oriental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior suroeste. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona, y del norte en el Pirineo, con rachas muy fuertes; en el resto flojo a moderado de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

.- EXTREMADURA: Intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte montañoso, que podrán ser de nieve por encima de 1.300 a 1.600 metros. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en Gredos. Viento del noroeste, moderado.

.- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubes durante las horas centrales y, al principio del día, algunas nubes bajas en la Sierra, acompañadas de alguna niebla dispersa en cumbres. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa durante las horas centrales en la Sierra, ocasionalmente en forma de nieve por encima de 1.300 a 1.500 metros. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en la Sierra y máximas en descenso ligero. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos y moderados del norte y noroeste.

.- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales y, al principio del día, algunas nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico acompañadas de alguna niebla dispersa en cumbres. Posibilidad de chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes de madrugada en el extremo sur de Albacete y de alguna precipitación débil y dispersa en la Serranía de Guadalajara, que podría ser ocasionalmente en forma de nieve por encima de 1.500 metros. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en zonas de montaña de Guadalajara y Cuenca y máximas en aumento en el sistema Ibérico, en descenso en la mitad occidental y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados del norte y noroeste, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas elevadas de Albacete en las horas centrales.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo muy nuboso de madrugada tendiendo a intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante de madrugada, y moderadas en la mitad sur del resto de la comunidad. Temperaturas mínimas en descenso, más ligero en el norte, y máximas en ascenso ligero. Viento moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en Castellón, que no se descartan en otros puntos del interior de la mitad norte.

.- REGIÓN DE MURCIA: Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso.Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

.- ILLES BALEARS: Lluvias, más frecuentes e intensas hasta la mañana en el área de la sierra de Tramontana, tendiendo a remitir durante la tarde. Temperaturas en descenso. En Menorca, viento moderado a fuerte con rachas de 60 a 70 km/h; en el resto, viento moderado del norte y noroeste girando a oeste flojo a moderado.

.- ANDALUCÍA: Poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos que pueden ir acompañados de chubascos ocasionales en las sierras durante la tarde. Intervalos de nubes bajas matinales en el interior del tercio oriental. Temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las máximas del litoral. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico y en las sierras Béticas, sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas. Poniente fuerte en el Estrecho.

.- CANARIAS: En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso de madrugada y tendiendo a poco nuboso, con algunos intervalos de nubes a últimas horas. En el norte de las islas montañosas, nuboso a primeras y últimas horas, e intervalos nubosos durante el día, salvo en Gran Canaria que permanecerá nublado. En el resto, poco nuboso en general. Probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas durante la primera mitad del día, principalmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos las máximas. Viento del nordeste moderado en general, con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote, en la península de Jandía y litorales este y oeste de Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde serán probables rachas muy fuertes. EFE