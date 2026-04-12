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Lisa Pigato deja sin título a Marina Bassols

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Madrid, 12 abr (EFE).- La italiana Lisa Pigató se adjudicó el torneo challenger femenino Villa de Madrid by Silverway Asset Management, al vencer en la final a la española Marina Bassols por 6-4 y 6-0, en una hora y 44 minutos.

La transalpina, 189 del ránking WTA, fue de menos a más. En el primer set evitó la reacción de Bassols, 204 de la clasificación, y en el segundo arrolló a su adversaria y logró el título del torneo que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid.

El trofeo del torneo madrileño, de rango 125, es el de mayor relevancia en la carrera de la italiana de 22 años que hasta ahora había ganado cinco títulos individuales del circuito femenino dela ITF.

Bassols, por su parte, se quedó en puertas de ser la segunda española tras Aliona Bolsova en el 2022, en ganar el trofeo madrileño. EFE

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