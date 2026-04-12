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Largas colas de peruanos en Fira de Barcelona para votar en las elecciones generales

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Barcelona, 12 abr (EFE).- La Fira de Barcelona registra este domingo largas colas de ciudadanos peruanos residentes en Cataluña que acuden a depositar su voto para las elecciones generales de su país en el colegio electoral habilitado en esas instalaciones.

Los ciudadanos peruanos residentes en Cataluña (59.222 censados) se están acercando desde primeras horas de este domingo a Fira de Barcelona, donde se han colocado 119 mesas electorales y donde la jornada transcurre con absoluta normalidad.

El Consulado General del Perú en Barcelona ha informado de que las urnas en la Fira de Barcelona se han abierto a las 07:00 horas y permanecerán activas hasta las 17:00 horas, cuando se iniciará el recuento de los votos.

El Consulado también tiene a su cargo la circunscripción de Aragón, donde están llamados a votar 3.992 peruanos residentes en esa comunidad autónoma, que tienen habilitadas sus urnas en la Parroquia Nuestra Señora del Portillo, de Zaragoza.

En la jornada de hoy, los peruanos eligen al presidente y vicepresidentes de la república, así como a senadores, diputados, miembros del Parlamento Alpino y a los dos diputados representantes del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Para fomentar la participación de los residentes en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han impulsado la campaña informativa 'Tu voto cruza fronteras'.

La de hoy es la primera vuelta de las elecciones generales, a las que concurren un total de 35 partidos y alianzas electorales y que contemplan la eventualidad de que se celebre una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

El voto es presencial y los peruanos pueden ejercerlo con el DNI vigente, vencido o por vencer, siempre que su documento registre domicilio en el exterior y figure en la circunscripción correspondiente. No se permite el voto con pasaporte u otros documentos. EFE

(foto) (vídeo)

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