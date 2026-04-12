La venezolana Salazar y el chileno Rojas, oro en la Premier League de kárate de China

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La venezolana Yorgelis Salazar y el chileno Rodrigo Rojas se adjudicaron este domingo la medalla de oro en las modalidades de kumite -50 kilos y de +84 kilos, respectivamente, en la prueba de Kárate 1 Premier League, disputada en la localidad china de Leschan.

Salazar se impuso en la final a la argelina Cylia Ouikene, lo que le permitió sumar su segundo oro de la temporada de Premier League, después del obtenido en Roma el pasado 26 de marzo, y el octavo en esta competición a lo largo de su carrera, informa la Federación Internacional de Kárate en su web.

La medalla de bronce en los Mundiales de El Cairo (Egipto) del pasado mes de noviembre, de 28 años, ocupa en la actualidad el puesto séptimo en el ránking mundial de la categoría.

Rojas, de 35 años y tercero en la clasificación mundial en su peso, batió en la final al bosnio Anes Bostandzic y se hizo con su segundo oro en este curso después de vencer también en Estambul el pasado 23 de enero. EFE