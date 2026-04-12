'La Joyita' se impone a la italiana Macri y levanta el campeonato de Europa de peso mínimo

Santander, 12 abr (EFE).- La boxeadora aspirante a campeona de Europa del peso mínimo, la española Mariluz 'La Joyita' Peral, se ha alzado con el título tras doblegar a la italiana Federica Macrí.

La púgil cántabra se impuso por decisión unánime de los jueces (98-92, 97-93 y 97-93) en el pabellón de La Albericia de Santander, su ciudad natal.

De esta forma, logró el primer campeonato de Europa de esta modalidad para el boxeo femenino de Cantabria.

En una entrevista con EFE, Mariluz Peral dijo esta semana que ganar este campeonato de Europa la dejaría muy cerca de poder disputar un título mundial. "El objetivo en mi carrera siempre va a ser el máximo", afirmó. EFE