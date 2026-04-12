La flotilla zarpa simbólicamente de Barcelona y aplaza la salida hacia Gaza por mal tiempo

Barcelona, 12 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla ha zarpado este domingo del Port Vell de Barcelona aunque solo simbólicamente, porque la expedición ha aplazado el inicio del viaje hacia Gaza por el mal tiempo y esperará al menos uno o dos días hasta adentrarse en aguas internacionales.

La Global Sumud Flotilla ha organizado una serie de eventos durante todo el fin de semana en el Moll de la Fusta del Port Vell, con música y otras actuaciones, para despedir las embarcaciones que tenían previsto salir de Barcelona en un día de cielo gris.

Unos 70 barcos y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

Poco antes de la salida de la flotilla, prevista para el mediodía, miembros de la Global Sumud Flotilla han informado de que los barcos finalmente no se adentrarían en aguas internacionales ni se desplazarían a la próxima escala prevista en el viaje, en Sicilia, por las adversas condiciones meteorológicas.

La Global Sumud Flotilla ha asegurado, en todo caso, que los barcos saldrían igualmente del Port Vell para dirigirse a otras instalaciones portuarias de Barcelona, son concretar cuales, alegando "motivos de seguridad".

Así, a partir de las 14 horas, diversas embarcaciones han desamarrado y han navegando por el Port Vell repletas de banderas palestinas y con la tripulación a bordo despidiéndose, alzando los brazos.

A la flotilla, la segunda que sale desde Barcelona después de la del 2025 que no logró romper el bloque isarelí en Gaza, se ha sumado esta vez el barco de la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

"En la flotilla hay personas tercas y persistentes, que no solo llevarán ayuda humanitaria; hoy también se embarcará la poca humanidad que le queda a Europa", ha dicho Camps.

"Zarpamos porque los gobiernos han fallado; para los responsables políticos la defensa de los derechos humanos ha dejado de ser una prioridad", ha afirmado por su parte un portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek.

Por su parte, la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha dicho que "no se puede separar la protección del planeta de la de la gente que vive en él".

La expedición contará con una cuarentena de catalanes, entre ellos la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns), que ha expresado su "emoción" por participar en la expedición, y los activistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot.

En cambio, esta vez no embarca la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha juzgado que las flotillas son necesarias y que habrá que organizar "las que hagan falta": "No vamos a rendirnos porque el mundo está en peligro", ha dicho.

Por su parte, el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha pedido al Gobierno que mande una fragata militar que acompañe a la flotilla desde el inicio en su travesía hacia Gaza.

En el acto de "despedida" de la flotilla estaba también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Lo que nos coloca en el lado correcto de la historia no son las palabras, presidente, son nuestras acciones", ha afirmado. EFE

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