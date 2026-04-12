La Fiesta de la Resurrección confirma nueva edición el próximo año tras llenar Cibeles

Madrid, 12 abr (EFE).- El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Alfonso Bullón de Mendoza, anunció que la Fiesta de la Resurrección, una cita anual que invita a vivir la fe a través de la música, volverá a celebrarse el año que viene tras congregar este sábado a más de 85.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid en su cuarta edición.

El presidente de la ACdP, organizadora del evento, valoró de forma “muy positiva” la celebración de una fiesta de la que cada año “salimos más contentos y emocionados -afirman-”, y por cuyo escenario pasaron ayer bandas míticas como Gipsy Kings, Liz Mitchell, vocalista original de Boney M., y Hakuna Group Music.

“Habrá una quinta edición de la Fiesta de la Resurrección”, confirmó Bullón de Mendoza, quien bromeó con que, si por la organización fuera, repetirían este encuentro “hasta que llegue el fin de los tiempos y la resurrección”.

Abarrotada por familias enteras y grupos de amigos de todas las edades, la céntrica plaza madrileña vibró con algunos temas clásicos de Boney M. que marcaron a la generación de los 70, como ‘Daddy Cool’ y ‘Rasputin’, y los miles de asistentes bailaron al son de la rumba flamenca de los Gipsy Kings, liderados por Andrés Reyes, en un repertorio en el que brillaron canciones como ‘Djobi Djoba’ y Volaré’.

Las notas finales las puso la banda nacida en 2013 Hakuna Group Music, un fenómeno musical católico formado por una comunidad de jóvenes con una gran rotación de sus integrantes, entre los que se encuentran Rocío Campos y Abel de Miguel, quienes se estrenaron en la IV Fiesta de la Resurrección.

“Ha sido una gozada poder vivir esta fiesta con todo el mundo. No te sientes ni en el escenario, ya que toda la plaza es una misma voz que le grita al padre”, declaró a EFE Rocío Campos en su debut en este encuentro.

Para su compañero Abel de Miguel, la noche fue un “regalo” que le dejó una “sensación indescriptible” al sentir sobre el escenario cómo celebrar la resurrección y la vida junto a tantas personas.

El momento más emotivo llegó cuando el grupo madrileño interpretó la ‘Salve rociera’ para cerrar el concierto y miles de personas la corearon al unísono iluminando la noche con sus teléfonos móviles.

Momentos antes, el arzobispo de Madrid, José Cobo, leyó un mensaje del papa León XIV, en el que anunció por primera vez y de manera pública que será en la Plaza de Cibeles donde el pontífice se reunirá con los jóvenes durante su futura visita a Madrid.

Junto a la capital española, el papa viajará a Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio en su visita a España, la primera de un pontífice desde que en 2011 Benedicto XVI llegara a Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Los miembros de Hakuna le esperan “con los brazos abiertos" y con "muchísima ilusión de que confíe en nosotros para pasar un rato con él -afirman-” ya, que, en opinión de Campos, España es una tierra que siente mucha devoción por el sumo pontífice.

“Somos unos afortunados de que haya elegido a España”, manifestó, a su vez, De Miguel, antes de invitar a todo el mundo a sumarse al futuro encuentro.EFE

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