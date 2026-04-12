La familia de Francisca Cadenas declara este lunes ante el juez

Almendralejo (Badajoz), 12 abr (EFE).- Los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas, desparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017 y cuyos restos fueron encontrados el pasado mes de marzo, por cuya muerte están en prisión dos vecinos suyos, prestarán declaración judicial este lunes en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Allí se siguen las diligencias contra los hermanos detenidos por su desaparición y muerte por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

Posteriormente, la familia será recibida en el Ayuntamiento de la localidad donde atenderán a los medios de comunicación para dar su opinión sobre el proceso judicial y sobre el tratamiento mediático del caso, en la que apelarán una vez más a la responsabilidad, el respeto y la dignidad de la víctima en la cobertura informativa.

La familia de Francisca Cadenas ha tenido que esperar casi nueve años, en los que no ha parado de luchar por la reapertura del caso que fue archivado judicialmente en 2019, para encontrar a la mujer desaparecida el 9 de mayo de 2017 en Hornachos cuando tenía 59 años, tras ser vista por última vez sobre las 23:15 horas a 50 metros de su casa.

Tras tantos años de incertidumbre, los restos óseos y objetos personales de la víctima fueron encontrados a unos 20 metros de su casa el pasado 11 de marzo cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda de dos hermanos en Hornachos, vecinos de Francisca, que ese mismo día fueron detenidos.

El pasado 14 de marzo, el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos investigados como presuntos autores de delitos de asesinato y contra la libertad.

En el transcurso de la investigación, el hermano menor ha reconocido su implicación en el crimen, mientras que el hermano mayor ha negado cualquier participación y ha solicitado su absolución.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha defendido el delito de asesinato para ambos detenidos y que, si se confirma el móvil sexual del crimen, pedirá como acusación particular la prisión permanente revisable. EFE

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