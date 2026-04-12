La ampliación de las instalaciones del Senado en la antigua sede de la Inquisición lleva casi 20 años paralizada

El Senado mantiene paralizado el proyecto de ampliación de las instalaciones de la Cámara que se inició en 2008, cuando Patrimonio del Estado compró el vecino convento de las Reparadoras, antigua sede de la Inquisición. Lo retomó en febrero de 2020, pero las distintas crisis y la falta de estabilidad presupuestaria han ido retrasando la idea casi 20 años.

Y es que en febrero de 2020, bajo la presidencia de Pilar Llop, se produjo un intento de empujón a la ampliación de las instalaciones. Un mes después llegó la pandemia del coronavirus y cambiaron las prioridades en todas las instituciones. Además, cualquier proyecto de obra pasa por que se aprueben los Presupuestos del Estado y Hacienda permita la inversión.

Se trata del convento de las Reparadoras, situado en uno de los lados de la plaza de la Marina Española donde se encuentra la entrada principal del Senado. La compra, a cargo de Patrimonio del Estado, se formalizó ante notario en enero de 2008 tras un largo proceso de negociación y de trámites entre el Senado, la congregación de religiosas que vivían en el convento, el Ministerio de Economía y Hacienda y el propio Vaticano, que tuvo que dar el visto bueno a la operación al ser el edificio un bien de la Iglesia Católica.

La venta se cerró en 36 millones de euros, según los datos recogidos entonces por Europa Press, y las monjas que aún vivían en el convento tuvieron que marcharse meses después porque la intención era arrancar las obras al año siguiente.

El proyecto incluía nuevos despachos para senadores y personal, pero incluso también dependencias para las comunidades autónomas, con la intención de facilitar su presencia en la Cámara Alta. Y para comunicar el edificio actual con el nuevo, se llegó a plantear un túnel o una pasarela elevada.

DE SEDE DE LA INQUISICIÓN A CONVENTO

El edificio tiene su entrada principal en la calle Torija, en el número 12. Allí se levantó en 1735 un edificio del arquitecto Ventura Rodríguez destinado a ser la sede del Consejo de la Suprema Inquisición, en una etapa de inactividad cada vez mayor de esta institución que no fue sin embargo abolida hasta bien avanzado el siglo XIX. Es un caserón de ladrillo rojo y piedra de cantería de tres pisos de altura.

El Consejo de la Suprema era el máximo órgano de la Inquisición y estaba presidido por el Inquisidor General. Sus funciones eran revisar las vistas y causas, ordenar inspecciones, dar instrucciones a los tribunales y actuar como uno de ellos para juzgar a los miembros del Santo Oficio.

Tras la abolición de la institución, el edificio pasó a ser sede del Ministerio de Fomento, luego fue transformado en hotel y después, en imprenta, hasta que en 1897 se convirtió en el convento de las Reparadoras. Desde la compra por el Senado ha permanecido cerrado.