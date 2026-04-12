Juan Antonio Samaranch asegura que el olimpismo español "boxea muy por encima de su peso"

Rafael Peña

Ceuta, 12 abr (EFE).- El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y miembro del Comité Olímpico Español (COE), Juan Antonio Samaranch, ha asegurado que el olimpismo español "boxea muy por encima de su peso" porque está más presente en la sociedad que "otros muchos países equivalentes".

El dirigente internacional ha realizado esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad que ha visitado por primera vez en los últimos días para participar en la Gala del Deporte local y pronunciar una conferencia sobre la evolución del olimpismo en los años recientes.

Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1959) tiene claro que el COE está "suficientemente sano para su edad porque sigue siendo actual y en sintonía con la sociedad". "Sin embargo, es cierto que van a cambiar muchísimas de los paradigmas en los que nos movemos, desde el programa olímpico hasta el marketing olímpico y las fuentes de financiación".

Miembro del COI desde 2001, ha valorado que España está "muy bien servida en su olimpismo, tiene unas grandes iniciativas a nivel de competiciones, deportivas y federaciones así como a nivel de lo que significa el olimpismo porque el COE con Alejandro Blanco a la cabeza hace unos esfuerzos ímprobos para que los Juegos Olímpicos estén muy presentes en la sociedad española en general".

Hijo de Juan Antonio Samaranch -que presidió el COI entre 1980 y 2001-, el catalán aventura que los Juegos de Los Ángeles serán un éxito porque "Estados Unidos es un país amante de los Juegos Olímpicos como pocos otros y con una sociedad que lo sigue con entusiasmo y ahora tienen la ocasión de volver a impresionar a todo el mundo, que es lo que pretenden hacer".

"Más allá de miedos o consideraciones políticas, estoy convencido de que en el Mundial de fútbol de este verano ya veremos que ese país no deja pasar las oportunidades", ha subrayado Samaranch, para el que el olimpismo "ha evolucionado mucho" en los últimos años pero "siendo muy fiel a un principio fundamental que es la universalidad porque el olimpismo hoy en día es más necesario que nunca y el movimiento olímpico vale más que nunca ya que la esencia sigue siendo la misma".

Ha añadido que los Juegos "no son importantes por la competición ni por las marcas, los puntos o el cronómetro sino por los valores, es decir, la gente no se reúne en torno a las Olimpiadas para ver a los atletas competir sino para verlos convivir y esa reunión de los atletas en la Villa Olímpica está por encima de sus normas sociales, países en guerra o religiones".

Juan Antonio Samaranch ha incidido en que en una sociedad donde el "rechazo" está muy presente "que haya un movimiento como el olímpico que sus valores son lo que nos une como seres humanos es mucho más que las cosas que nos puedan separar y por eso merece la pena hacer el esfuerzo".

Preguntado por si será difícil superar las veintidós medallas de Barcelona 92, ha dicho a EFE que pensaba que en París 2024 podían "superarlo pero es muy difícil porque en Barcelona ganaban medallas un número bastante reducido de países pero hoy en día salen medallistas en países completamente insospechados, pequeños y con poca tradición".

Ha reclamado "más financiación" por parte del Estado español porque "a más financiación más medallas, ya que hay muchos gastos que hacer e invertir en actividad física es la mejor tasa de retorno financiera de cualquier inversión que hará nunca ningún Gobierno jamás, aunque no sea un retorno inmediato sino a medio plazo".

Por ello, ha afirmado con claridad que lograr el éxito "es cada vez más difícil" pese a lo cual ha puntualizado que España "tiene un nivel muy bueno y hace falta un poco más de fuerza y de financiación a nivel del Estado para sacar adelante más medallas que es lo que todos queremos".

Representante de España en el COI desde 2016, ha concretado a EFE que el olimpismo "no se puede reemplazar y hay que ver los Juegos como la cúspide de una pirámide muy grande del deporte o la panacea que supone un sueño para todos los atletas".

Ha añadido su "gran sorpresa" por su primera visita a Ceuta ciudad que ha aportado varios olímpicos como los piragüistas Díaz-Flor e Isabel Contreras o los waterpolistas Lorena Miranda y Guillermo Molina.

"Ceuta es la puerta del Mediterráneo y tenía curiosidad y ganas de venir para conocer de cerca que tiene una cultura deportiva impresionante y una cantidad de instalaciones por cabeza que no creo que tenga otra capital española, me he quedado pasmado", ha añadido. EFE

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