Íñigo Pérez: "No hay que autoengañarse, hay que separar lo del jueves y lo de hoy"

Palma, 12 abr (EFE). - El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, mandó un mensaje auto-crítico a la hora de poner como excusa el desgaste físico en la derrota contra el Mallorca (3-0) y se señaló a sí mismo como "máximo responsable" del resultado.
"No hay que auto-engañarnos, hay que separar lo del jueves y lo de hoy. Cuando nos ha salido bien sin querer tomamos la ventaja de esta opción, nos viene bien jugar de manera continua, y cuando vienen mal dadas como hoy en las que hemos sido superados no podemos usarlo a nuestra conveniencia. Debemos ser lo suficientemente maduros, si ahora nos engañamos tal vez no tengamos margen de maniobra", declaró.
El técnico dijo que, para pasar página, primero deben aprender de los errores del partido: "Hay que pasar página, pero cuando la leamos, aprendamos y corrijamos, lo haremos. Hoy tenemos una página difícil de aceptar, pero si algo nos caracteriza es que como grupo hemos estado unidos, es el único camino que nos ha traído el éxito hasta ahora", admitió.
Por otra parte, el entrenador rayista rechazó rotundamente la opción de tirar la eliminatoria europea contra el AEK Atenas: "No sé si me puede garantizar que dejando la eliminatoria del jueves perdida, nos salvamos. Si es así, te lo firmo, permanecer en Primera es nuestra esencia, pero como no lo sabemos, vamos a ver primero qué cenamos hoy y el jueves ya veremos que nos encontramos", indicó.
"Hoy seguramente el entrenador se ha equivocado. Cuando nos hemos puesto perdiendo, he notado demasiado castigo emocional. Siempre tienen un buen gesto corporal y hoy ha sido una losa demasiado grande, quizás porque nunca hemos encontrado nuestro juego", sentenció.
