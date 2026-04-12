Íñigo Pérez: "No hay que autoengañarse, hay que separar lo del jueves y lo de hoy"

Palma, 12 abr (EFE). - El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, mandó un mensaje auto-crítico a la hora de poner como excusa el desgaste físico en la derrota contra el Mallorca (3-0) y se señaló a sí mismo como "máximo responsable" del resultado.

"No hay que auto-engañarnos, hay que separar lo del jueves y lo de hoy. Cuando nos ha salido bien sin querer tomamos la ventaja de esta opción, nos viene bien jugar de manera continua, y cuando vienen mal dadas como hoy en las que hemos sido superados no podemos usarlo a nuestra conveniencia. Debemos ser lo suficientemente maduros, si ahora nos engañamos tal vez no tengamos margen de maniobra", declaró.

El técnico dijo que, para pasar página, primero deben aprender de los errores del partido: "Hay que pasar página, pero cuando la leamos, aprendamos y corrijamos, lo haremos. Hoy tenemos una página difícil de aceptar, pero si algo nos caracteriza es que como grupo hemos estado unidos, es el único camino que nos ha traído el éxito hasta ahora", admitió.

Por otra parte, el entrenador rayista rechazó rotundamente la opción de tirar la eliminatoria europea contra el AEK Atenas: "No sé si me puede garantizar que dejando la eliminatoria del jueves perdida, nos salvamos. Si es así, te lo firmo, permanecer en Primera es nuestra esencia, pero como no lo sabemos, vamos a ver primero qué cenamos hoy y el jueves ya veremos que nos encontramos", indicó.

"Hoy seguramente el entrenador se ha equivocado. Cuando nos hemos puesto perdiendo, he notado demasiado castigo emocional. Siempre tienen un buen gesto corporal y hoy ha sido una losa demasiado grande, quizás porque nunca hemos encontrado nuestro juego", sentenció.

La rivalidad Alcaraz-Sinner se acerca a la del Big Trhee con ventaja para el español

Infobae

Vedat Muriqi, tras superar a Samuel Eto'o: "Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños"

Infobae

90-61. El Barça cura sus penas europeas a costa del Surne Bilbao y blinda el 'play-off'

Infobae

El Dubai destituye a su entrenador, Jurica Golemac

Infobae

El colombiano Ángel Barajas brilla en Osijek con un oro y un bronce

Infobae
Elecciones en Hungría: cierran las urnas con una participación histórica y la posibilidad de un cambio de Gobierno tras 16 años de Orbán

Elecciones en Hungría: cierran las urnas con una participación histórica y la posibilidad de un cambio de Gobierno tras 16 años de Orbán

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”