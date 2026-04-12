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Iñaki Williams: “Tenemos que apretar el culo”

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Bilbao, 12 abril (EFE).- El capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, se mostró contrariado tras la derrota encajada en San Mamés frente al Villarreal (1-2) y lamentó que "la realidad es que las sensaciones están siendo jodidas, porque el equipo no termina de puntuar".

"Cuando no puntúas las sensaciones son malas. Y cuando pasa eso, tenemos que mirar lo que viene por abajo. Tenemos que apretar el culo”, dijo de forma muy explícita el mayor de llos Williams ante las cámaras de Movistar +.

“Nuestro objetivo tiene que ser pelear por Europa todas las temporadas, pero ahora mismo, dadas las circunstancias, tenemos que tener un ojo atrás”, añadió.

Sobre el desarrollo del encuentro contra el Villarreal, Iñaki consideró que fue "muy igualado”, pero que el conjunto de Marcelino “tiene jugadores de calidad que han solventando nuestra presión con pases de mucha calidad”.

“El 0-2 al descanso es duro, más aún en casa, por las sensaciones, por las dudas que está dejando el equipo toda la temporada. En la segunda parte hemos tirado de corazón y de pundonor, intentando crear ocasiones. Hemos sido más reconocibles”, añadió.

En la última jugada del partido, el Athletic reclamó un posible penalti sobre Laporte. “Con los nervios, la tensión de los últimos minutos… no he visto la jugada clara. Aymeric tenía la posición ganada y creo que le arroyan por detrás. Muchas veces jugadas así tardan en revisar, y ahora parece que se tenía que hacer rápido. Toca tragar y seguir para adelante”, concluyó. EFE

ibn/arh

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