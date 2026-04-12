Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía,entre los primeros testigos del juicio de Kitchen

Madrid, 12 abr (EFE).- El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó será uno de los testigos más destacados que declarará esta próxima semana en el juicio del caso Kitchen después de que el tribunal truncara los intentos de anular la vista por parte de los diez acusados, entre ellos Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

En este inicio de la fase testifical que se abre el lunes esta también previsto, en concreto el jueves, el testimonio del actual director de la cárcel madrileña de Soto del Real y de su predecesor.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en este centro penitenciario cuando se decretó su prisión provisional en 2013 y luego regresó en 2018 para cumplir condena por el caso Gürtel.

Bárcenas, que ejerce la acusación particular en esta causa, asegura haber sufrido un trato vejatorio en prisión y denuncia haber sido espiado en ese centro prenitenciario por un preso que también ha sido citado el jueves como testigo.

Ese mismo día comparecerá el notario ante el que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta también en el banquillo, protocolizó los mensajes que se intercambiaron él y el exministro por móvil y que fueron determinantes para incriminar a su superior en esta causa, una de las piezas del llamado caso Tándem o Villarejo, la número 7.

En esos mensajes, Fernández Díaz le preguntaba a Martínez si sabía que el entonces chófer de Luis Bárcenas había sido captado como confidente en el marco de este operativo.

Fernández Díez negó la autoría ante el magistrado instructor, y éste acordó someterles a un careo que, lejos de aclarar la situación, acabó en un cruce de reproches entre ambos.

La ronda de testigos la abrirán el lunes varios agentes de la Policía y ya el martes será el turno de Cosidó, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió sen su día su imputación y del que el acusado Eugenio Pino, exDAO de la Policía, aseguró que estaba al tanto del operativo de Kitchen.

Ese mismo día comparecerá el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017, reconocido por su labor en la lucha antiterrorista.

Barón fue cesado por el sucesor en Interior de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, quien también ha sido citado como testigo el 23 de abril, mismo día en que ha sido llamado a declarar el expresidente Mariano Rajoy.

El nombre de Enrique Barón aparecía en unas grabaciones en las que es insultado por dos investigados por Kitchen, el excomisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud, y el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, que se sienta en el banquillo.

En sus comparecencias anteriores sobre la operación Kitchen como la que realizó en la comisión de investigación del Congreso, Barón ha señalado que él no fue informado siquiera del uso de recursos de la Comisaría General de Información al considerar que García Castaño recibió instrucciones de alguien que estaba por encima de él.

El martes también está citado como testigo el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos de García Castaño, y para el que la Fiscalía Anticorrupción también sin éxito su imputación.

En la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso, Hervás reconoció, como hizo también su jefe García Castaño, los seguimientos a Bárcenas y a su esposa Rosalía Iglesias tras conocerse la fortuna que el extesorero ocultaba en Suiza.

También el martes está citado el inspector jefe Vicente Galán, quien ordenó a varios agentes vigilar el domicilio de la familia Bárcenas y el taller de Rosalía Iglesias. Tras declarar como imputado, el juez le sacó de la causa al considerar que se limitó a cumplir órdenes de su superior, el comisario Marcelino Martín Blas, quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos y que también se sienta en el banquillo.

El miércoles será el turno de otros agentes y el jueves, último día de juicio señalado para esa semana, además de los testigos ya mencionados, comparecerán el que fuera director de El Mundo Francisco Rosell y el periodista de ese diario Esteban Urreztieta, que fue el primero en publicar datos sobre la existencia de este presunto operativo para espiar a Bárcenas.EFE

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